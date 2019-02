Povestea incredibila a lui Satya Nadella, indianul care a readus Microsoft pe culmile gloriei

Business Insider prezinta traseul profesional al acestuia.- Satya Narayana Nadella s-a nascut in Hyderabad, India, in 1967. Tatal sau era functionar, iar mama sa preda sanscrita.- In copilarie, el voia sa se faca jucator profesionist de crichet, insa ulterior pasiunea pentru stiinte si tehnologie a devenit mai puternica decat pasiunea pentru acest sport.- Prin urmare, a mers la o facultate de profil in tara sa natala si si-a luat licenta in inginerie electrica in 1988.- Insa cum la Institutul de Tehnologie Manipal nu avea profil de IT, el si-a continuat studiile in SUA, la Universitatea Wisconsin-Milwaukee, ale carei cursuri le-a terminat in 1990.- Primul job pe teritoriu american a fost la compania de servere Sun Microsystems.- In 1992, Nadella s-a angajat la Microsoft. La acea vreme, Bill Gates era CEO, iar Windows abia isi incepuse dominatia la nivel mondial.- El era printre cei 30 de imigranti indieni care lucrau acolo. Primele sale proiecte au fost produsul de televiziune interactiva si Windows NT.- In primii ani la Microsoft, el a facut naveta, in weekend, din Redmond, Washington pana in Chicago pentru a urma cursurile de MBA din cadrul Booth School of Business. A absolvit in 1997.- In 1999, Nadella a ajuns vicepresedintele diviziei bCentral, care cuprindea un set de servicii web pentru afaceri mici si mijlocii, inclusiv gazduire web si email.- In 2000, Steve Ballmer devine CEO al Microsoft.- In 2001, Nadella este numit vicepresedinte al Microsoft Business Solutions, divizie care s-a format printr-o serie de achizitii ale unor companii.- De aici, el a tot avansat in cariera. Astfel, in 2007, era deja vicepresedinte al diviziei de servicii online, ceea ce inseamna ca se ocupa de motorul de cautare Bing, de pachetul Office, precum si de Xbox Live.- In februarie 2011, a fost promovat din nou, ajungand presedintele diviziei de Servere si Unelte, care se ocupa de centrele de date ale companiei, precum Windows Server sau baza de date SQL Server, dar si de cel mai ambitios al lui Ballmer - platforma de cloud Azure.- Cand Nadella a preluat functia, divizia de servere si unelte aducea venituri de 16,6 miliarde de dolari. In doar doi ani, acestea au crescut pana la 20,3 miliarde de dolari.- In acea perioada, Microsoft avea prob ...citeste mai departe despre " Povestea incredibila a lui Satya Nadella, indianul care a readus Microsoft pe culmile gloriei " pe Ziare.com