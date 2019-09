Prabusirea celei mai vechi companii de turism din lume - De ce Thomas Cook a pus lacatul pe usa dupa 178 de ani

The Guardian arata ca, de fapt, problemele companiei sunt mult mai adanci de-atat. Au inceput in 2007, odata cu o fuziune dezastruoasa, au continuat cu acumularea unor datorii uriase si revolutia adusa de Internet in ceea ce priveste sejururile turistice. La toate acestea se adauga temerile legate de Brexit.In mai, Thomas Cook a raportat pierderi in valoare de 1,5 miliarde de lire. Asta in conditiile in care, acum 12 ani, fuziunea cu MyTravel - cunoscuta mai degraba pentru brandurile Airtours si Going Places - promitea crearea unui gigant european in domeniul turismului. Dar planurile de acasa nu s-au potrivit cu cele din targ. Noul grup a avut profit doar intr-un singur an in ultima jumatate de decada, iar fuziunea a contribuit si mai mult la acumularea de datorii.Un lucru e cert: colapsul Thomas Cook nu are ca sursa faptul ca britanicii nu mai calatoresc. Ba din contra: 60% din populatie a mers in concediu cel putin o data in strainatate in 2018, in crestere cu 57% fata de anul anterior.In fapt, problema este ca oamenii nu mai calatoresc ca odinioara: folosesc mai mult companii aeriene low cost, isi rezerva singuri pe Internet camerele in care stau pe timpul vacantei si merg foarte des in city break-uri. Prin urmare, companiile care nu si-au actualizat si adaptat modelul de business, adica cele care au ramas "pe rit vechi", au avut mult de pierdut.Este si cazul Thomas Cook - al carui model de business se bazeaza pe trei piloni principali: o agentie de turism, o companie aeriana si unitati de cazare. Toate trei au fost afectate de revolutia industriei, de turismul online si de succesul unor linii ariene precum Ryanair sau Wizzair.Intr-o lume in care preferam sa facem lucrurile din cateva click-uri, inclusiv sa ne planificam vacantele, companiile care inca isi mentin agentii fizice au cel mai mult de pierdut. In Marea Britanie, doar un turist din sapte mai achizitioneaza un pachet turistic in acest fel. Si, in general, sunt cei de peste 65 de ani, cu venituri modeste.Iar Thomas Cook are 560 de astfel de unitati - care inseamna costuri foarte mari si nu sunt deloc ...citeste mai departe despre " Prabusirea celei mai vechi companii de turism din lume - De ce Thomas Cook a pus lacatul pe usa dupa 178 de ani " pe Ziare.com