Presedintele Consiliului Concurentei acuza presiuni: Si politice, si din partea mediului de afaceri

"Ce mi se pare mie ca a mers mai prost anul trecut, unde as vedea o nota diferita in 2019 fata de alti ani, este gradul de agresivitate pe care l-am intalnit. Mi se pare ca a fost o presiune mai mare pusa asupra institutiei anul trecut si presiunea aceasta vine din surse multiple. Avem presiunea politica, care a fost clar mai intensa decat in alti ani, nu e neaparat surprinzator, ne intristeaza, dar nu ne surprinde.Lucrurile care s-au intamplat anul trecut in Romania sunt fara precedent in celelalte 27 state membre ale Uniunii la vremea aceea, un lucru cu care Bruxelles-ul nu s-a mai confruntat, situatii in care avem institutii in Romania care isi aroga, considera ca pot sa interpreteze probele in locul instantelor. E ceva care a surprins la Bruxelles", a declarat marti presedintele autoritatii de concurenta.Acesta spune ca agresivitate a fost si din partea mediului de afaceri."Doi, vedem o agresivitate si din partea mediului de afaceri. Fie ca vorbim de firme care sunt mai vechi si care au naravul anilor '90 cand au pornit ele la drum, dar vedem genul acesta de comportament si la firme din industrii noi si mi s-a parut ciudat, oameni tineri, industrii noi care ai astepta sa se comporte ca in secolul XXI. Si a culminat cu ceva ce chiar nu mi se mai intamplase, cand o multinationala a amenintat public Consiliul Concurentei, dupa ce acelasi lucru mi-l spusese in privat, la mine in birou.Ma indoiesc ca genul asta de comportament se intampla in tarile de unde vin aceste companii sau ca ar fi tolerat in tarile lor. E contraproductiv, ca de ajutat nu are cu ce sa ajute, ideea de a face amenintari fie in public, fie in privat, nu vad cu ce poate sa te ajute.Dar cred ca transmite si un mesaj prost catre societate, pentru ca asteptarea mea si a multora cand avem de-a face cu companii mari, cu investitori straini care vin in Romania, ne asteptam sa aduca, alaturi de capital, de tehnologie si know-how, sa aduca si o alta etica, un alt stil de comportament in mediul de afaceri si in relatia cu autoritatile. Sa vezi companii reputate, cu produse exceptionale, dar avand un comportament care nu e la nivelul etic asteptat, este cel putin dezamagitor", a declarat marti Bo