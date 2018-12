Cum au evoluat preturile apartamentelor din Bucuresti in 2018 si care sunt prognozele pentru la anul

In acea perioada, cele mai scumpe erau apartamentele din Cluj, pretul acestora crescand cu 16,6% fata de toamna anului 2016 si cu 46,9% fata de toamna anului 2014. Se prognoza chiar ca scumpirea apartamentelor ar putea provoca un nou boom.Fenomenul de scumpire s-a produs si in capitala Romaniei, Bucuresti, preturile apartamentelor din acest oras fiind cu peste 11% mai mari fata de toamna anului trecut.In ceea ce priveste zonele mai scumpe, se pot enumera Kiseleff (2.600 euro/mp), Herastrau-Nordului (2.370 euro/mp) si Dorobanti-Floreasca (1.970 euro/mp), pretul unui metro patrat util fiind de aproximativ 1.230 de euro.De asemenea, pe clasamentul oraselor cu cele mai scumpe apartamente se afla si Timisoara (1.133 euro/mp), Constanta (1.083 euro/mp), Craiova (1.020 euro/mp), Brasov (1000 euro/mp) si Iasi (970 euro/mp).Potrivit celor de la Flatfy, in ianuarie, pretul apartamentelor noi a crescut de la 1.310 euro pe metru patrat util la 1.327 de euro, acesta inregistrand o majorare de 1,50%. In cazul locuintelor vechi, pretul acestora s-a mentinut la valoarea de 1.188 de euro.Pentru luna februarie, preturile apartamentelor noi a crescut din nou, de aceasta data la 1.371 de euro pe un metro patrat util, pretul locuintelor vechi crescand la 1.204 euro.In luna martie s-a produs din nou scumpirea apartamentelor, cele noi ajungand la 1.386 de euro, iar cele vechi 1.219 de euro. Luna aprilie a dus la o scadere a preturilor apartamentelor noi, fiind de 1.372 de euro, dar apartamentele vechi si-au mentinut cresterea si eu ajuns la 1.234 de euro pe un metro util.Ultima luna a primaverii, luna mai, a adus o crestere semnificativa a preturilor, de la 1.372 de euro la 1.389 de euro pe un metru util intr-un apartament nou, dar a lasat constant pretul celor vechi, acesta mentinandu-se la 1.234 de euro. Aceste variatii pot fi gasite, in detaliu, pe indicele imobiliare.ro.Vara anului 2018 a venit cu o variatie a preturilor apartamentelor. In Bucuresti, pretul unui apartament cu doua camere a fost de aproximativ 62.000 de euro, valoare similara cu cea inregistrata in anul 2017, potrivit statisticilor inregistrate de anuntul.ro.In unele cartiere ale Bucurestiului, proprietarii puneau preturi mai mari, ajungand pana la o diferenta de 40% fata de luna anului prec ...citeste mai departe despre " Cum au evoluat preturile apartamentelor din Bucuresti in 2018 si care sunt prognozele pentru la anul " pe Ziare.com