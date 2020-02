Corveta Offshore Patrol Vessel 1900 - ╩║PNS YARMOOK╩║, cu o lungime de 91 de metri, a fost construita de societatea olandeza Damen, in Santierul Naval din Galati. Reprezentantii Fortelor Navale din Pakistan au participat la evenimentul de joi, alaturi de reprezentanti ai Fortelor Navale Romane si ai societatii Damen.Festivitatea a inceput la ora 11:00 si a durat aproximativ o ora, timp in care reprezentantii celor doi parteneri au sustinut mai multe discursuri de multumire.Ulterior, acestia au facut declaratii de presa in fata navei si au urcat la bordul ei, intr-un prim tur al "corvetei romanesti" aflata acum in flota pakistaneza."In ultimii trei ani, am lucrat la aceasta nava dupa licitatia initiala din Pakistan. In iunie 2016, am fost alesi ca ofertanti preferati pentru aceast proiect. Proiectul a purtat numele de OPV1900 sau Corveta 1900.Aceasta nava a fost construita in conformitate cu specificatiile din Pakistan. Noi doar am construit nava.Armamentul si echipamentele militare vor fi montate in Pakistan. Nava este construita pentru operatiuni maritime de securitate si vamale, legate de politie sau antipiraterie, genul acesta de operatiuni. Diferenta dintre o nava tip OPV, cum este aceasta, si o fregata din Olanda este ca nava OPV a fost realizata cu specificatiile comerciale, ceea ce face ca procesul de constructie sa fie relativ mai ieftin insa asa cum a cerut Marina Militara din Pakistan s-au adaugat si niste elemente specifice navelor militare.Nava are o platforma pentru aterizarea elicopterelor, dar si o barca rapida de interventie in pupa. Pretul de constructie al navei este trecut in contract si este confidential", a declarat consilierul naval al Damen si fost director al Pazei de Coasta a Olandei. ...citeste mai departe despre " Prima corveta construita de romani a fost livrata Marinei Militare din Pakistan " pe Ziare.com