Prima societate din Oltenia care adopta saptamana de munca de doar 4 zile

Decizia celor de la SV Oltenia Consult poate fi considerata excentrica, chiar riscanta, dar nu este prima de acest gen in lume. Exista chiar un trend international cu privire la eficientizarea programului de lucru pentru angajati, pentru cresterea randamentului in orele de munca."Este deja a 3-a saptamana de lucru cu week-end prelungit (vineri-duminica) si se observa deja cresterea randamentului membrilor echipei. Obiectivele noastre au fost de la bun inceput optimizarea timpului de lucru, calitatea ridicata a muncii prestate, in paralel cu mai multa satisfactie pentru colegii care astfel au timp lejer si pentru viata personala", explica reprezentantii societatii SV Oltenia Consult, care activeaza pe segmentul de consultanta si proiectare cu privire la accesarea si implementarea fondurilor europene si a fondurilor nerambursabile in general.Managerul companiei - Lucian NAUM - subliniaza ca oricum in cadrul activitatii exista timp de lucru flexibil, dar acum, cu mai multe zile libere, starea de spirit a membrilor echipei este alta - mult mai relaxati si zambitori. Deoarece nivelul de stres a scazut, membrii echipei se intorc la birou mai plini de energie dupa cele 3 zile de week-end. Este tot mai evident in sectorul de resurse umane faptul ca angajatii nu sunt motivati doar de valoarea salariului, ci tot mai mult rezoneaza cu astfel de avantaje care le permit un echilibru intre viata profesionala si cea personala."Clientii nostri nu sunt afectati de aceasta decizie, din contra, putem spune ca beneficiaza indirect, in sensul ca echipa noastra lucreaza mai eficient pentru ei in cele 4 zile lucratoare din saptamana. Avem clienti care se gandesc si ei sa incerce o astfel de strategie, observand cat de multe avantaje exista. Evident, vinerea nu programam intalniri, insa in celelalte zile colegii reusesc sa gestioneze mai bine tot ceea ce au de facut", mai spun oficialii SV Oltenia Consult.Cu o asemenea abordare, evident ca societatea devine si mai tentanta pentru specialistii in cautare de un job mai bun. Pe langa departamentele de consultanta beneficiari publici si beneficiari privati, echipa are competenta si in sectorul de proiectare si inginerie. Acum se recruteaza personal cu experienta in domeniul consultantei si in cel al proiectarii.