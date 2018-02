Primul blindat romano-german va iesi pe poarta uzinei de la Moreni in anul 2020

Rheinmetall este partenerul Romaniei in productia blindatelor AGILIS la fabrica de la Moreni, informeaza AGERPRES.De asemenea,achizitionate de la companiile americane Raytheon si Lockheed Martin.In plus, Rheinmetall participa la licitatia Ministerului Apararii Nationale pentru achizitia a 173 de camioane militare.La finalul anului 2017, compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) a primit aprobarea de la Consiliul Concurentei si a fost inscrisa in Registrul Comertului.In noua companie, cu sediul la Moreni (judetul Dambovita), un pachet de 50% din actiuni este detinut de Compania Nationala Romarm S.A. - Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. (UAM), iar restul de Rheinmetall.Primul produs construit la Moreni, in parteneriat cu Rheinmetall, este transportorul blindat pentru trupe (TBT) "8x8 AGILIS", bazat pe o solutie de cercetare romano-germana.Proiectul AGILIS va presupune, primul urmand sa iasa pe poarta uzinei in anul 2020.La ora actuala, Rheinmetall deruleaza cu armata germana un contract de aproape un miliard de euro pentru modernizarea flotei de vehicule militare. Astfel, in cadrul unui contract semnat pe o perioada de sapte ani, divizia MAN Military Vehicles va livra 2.200 de vehicule de tip Hx2 care vor inlocui camioanele KAT I, vechi de aproape 40 de ani si care nu mai indeplinesc standardele militare actuale."In prima faza a contractului, vor fi livrate 558 de camioane (valoarea lotului se ridica la aproape 240 de milioane de euro). Majoritatea componentelor cheie - motoarele, sistemele de transmisie, osiile vor fi produse in Germania, insa vehiculele vor fi asamblate in fabrica Rheinmetall din Viena (RMMV). Livrarea acestui prim lot va avea loc in intervalul 2018-2021. Cu cele 10.000 de vehicule militare vandute in intreaga lume, Hx2 reprezinta unul dintre modelele cel mai larg utilizate la nivel mondial, in operatiuni extrem de variate. Faptul ca familia de camioane Hx2 are o prezenta cvasiglobala - lista actuala a tarilor care au achizitionat Hx2 cuprinde Marea Britanie, Australia, Noua Zeelanda, Danemarca, Norvegia si Suedia - ofera Rheinmetall un avantaj important in materie de interoperabilitate si logistica", se arata in comunicatul citat.Rheinmetall este unul dintre cei mai importanti furnizori de sisteme si echipamente pentru fortele militare terestre, cu un portofoliu diversificat de vehicule tactice si logistice.Cu sediul la Dusseldorf si o istorie de 128 de ani, Rheinmetall AG este un grup integrat de tehnologie listat pe piata de capital si impartit in doua mari zone operationale: aparare si auto.In 2016, grupul avea 23.000 de angajati si a generat vanzari de aproape 5,6 miliarde de euro. Rheinmetall este unul dintre cei mai mari contractori europeni din industria de aparare globala si lider de piata in domeniile mobilitatii ecologice si tehnologiei de securitate.