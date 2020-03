Primul mall din Bucuresti care se inchide din cauza pandemiei

Exceptie de la aceasta masura fac hypermarket-ul Carrefour , care va avea program ca pana acum, intre orele 8:00 - 22:00, si farmaciile situate in galeria centrului, care vor functiona dupa programul normal, intre orele 10:00 - 22:00."Baneasa Shopping City considera ca este de datoria sa sa protejeze comunitatea, clientii, retailerii, precum si angajatii care isi desfasoara activitatea de zi cu zi in magazinele centrului comercial, pentru ca sanatatea si siguranta lor sunt o prioritate permanenta.Este decizia noastra voluntara sa dispunem suspendarea temporara a centrului comercial, in perioada 23 martie - 16 aprilie 2020 sau pana cand starea de urgenta instaurata de autoritati va fi ridicata", precizeaza reprezentantii centrului comercial.Potrivit sursei citate, autoritatile si specialistii recomanda distantarea sociala, aceasta fiind singura metoda eficienta pentru a preveni raspandirea virusului, si este in interesul superior al intregii comunitati locale si nu numai sa respecte aceasta recomandare si sa adopte masuri preventive.Centrul comercial Baneasa Shopping City este lider pe piata romaneasca de fashion si entertainment, oferind clientilor sai un mix unic de branduri, care poate satisface si cele mai exigente dorinte in materie de shopping, de la cele de renume international, la magazine ale designerilor romani, precum si o varietate de restaurante rafinate si cafenele.Centrul include si o zona impresionanta de divertisment, MaxFun, MaxBet si Cineplexx.Citeste si:Patronii magazinelor nealimentare cer inchiderea mall-urilor si anunta ca le suspenda angajatilor contractele de muncaVeranda Mall ii sustine pe voluntarii care le fac cumparaturile celor blocati in propriile caseInca doua mall-uri din Bucuresti isi reduc programul, din cauza coronavirusuluiUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " Primul mall din Bucuresti care se inchide din cauza pandemiei " pe Ziare.com