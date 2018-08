Primul raport de la insolventa Tel Drum: Firma are 22 de proiecte contractate, in valoare de 70 milioane de euro

Compania are in vedere ofertarea pe alte 6 lucrari care totalizeaza 71 milioane de lei. Din acest total s-au depus deja oferte pentru 2 lucrari, care totalizeaza 19 milioane de lei, in timp ce pentru celelalte 4 ofertele sunt in lucru, cu data de depunere in luna august.Citeste si: Tel Drum, contracte in serie de la primarii conduse de pesedisti. Clotilde Armand: "Jackpot" din Statul ParalelDatele apar in raportul de activitate al companiei din perioada 18 mai - 30 iulie 2018, realizat de administratorul judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL, dupa ce Tel Drum a intrat in insolventa.Practic, administratorul a realizat o radiografie a societatii. Documentul a fost prezentat de site-ul Supervizor.ro, care a facut si o analiza a societatii.In plus, supervizor.ro a publicat si tabelul preliminar al creantelor in cazul companiei.Citeste si: Firma Tel Drum, aflata in insolventa si judecata pentru fraude europene, a primit un contract de 40 de milioane de lei de la CJ TeleormanCele mai importante informatii din raport:- Actionarii companiei vor sa primeasca dividendele de pe anul 2017;- Compania este implicata in doua dosare: unul aflat pe rolul instantelor si o ancheta la DNA. In dosarul de la DNA, procurorii sustin ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este cel care a controlat societatea, acuzatii negate de politician;- Administratorul a avizat plata a doua contracte de prestari servicii, privind realizarea unor expertize extrajudicare in dosarele in care este implicata firma. Expertiza din dosarul de la DNA priveste procedura de implementare a proiectului cu fonduri europene - achizitie statie mobile de mixturi asfaltice pentru cresterea competitivitatii economice a Tel Drum SA; Cifra de afaceri realizata de Tel Drum in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018 a fost de 22 milioane lei, in scadere cu 40 milioane de lei (65%) fata de aceeasi perioada a anului 2017;- Apele Romane a amendat societatea pentru modul in care a facut extractia de balast;- Societatea a avut o pierdere in primele 6 luni ale anului de 9,2 milioane lei;- Numerarul disponibil (cash) la 30 iunie este in crestere cu 6 milioane lei fata de disponibilul la 31 ianuarie;- Creantele curente (inclusiv facturi de intocmit) ale Tel Drum scad cu 8 milioane lei, pe fondul con ...citeste mai departe despre " Primul raport de la insolventa Tel Drum: Firma are 22 de proiecte contractate, in valoare de 70 milioane de euro " pe Ziare.com