Profitul OMV Petrom a crescut cu 44%

In aceeasi perioada, vanzarile OMV Petrom au crescut cu 13%, pana la 16,1 miliarde de lei.OMV Petrom si-a crescut, in primele noua luni ale acestui an, cu 25% rezultatul din exploatare CCA, excluzand elementele speciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, pana la 3,37 miliarde de lei, segmentul Upstream avand cea mai mare contributie."In primele noua luni ale acestui an, OMV Petrom a beneficiat de imbunatatirirea preturilor marfurilor tranzactionabile si de cresterea cererii de energie electrica", au subliniat reprezentantii companiei.Rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale al segmentului Downstream a fost de 1,2 miliarde de lei, o scadere de 15%, fata de aceeasi perioada a anului trecut.Fluxul de trezorerie din activitati de exploatare a crescut la 5,6 miliarde de lei, in aceeasi perioada, reflectand tendinta de crestere a rezultatului din exploatare CCA excluzand elementele speciale."Asa cum am anticipat, ne-am intensificat activitatea investitionala fata de primele noua luni din 2017, prin dublarea numarului de sonde si sidetrack-uri in Upstream, finalizarea reviziei rafinariei si avansul inregistrat in alte proiecte de investitii din segmentul Downstream Oil.Toate acestea s-au reflectat in iesiri de numerar pentru activitati de investitii de aproximativ 3,1 miliarde de lei. Fluxul de trezorerie extins, dupa plata de dividende, a fost de 1,3 mld lei in 1-9/18", au mai mentionat reprezentantii OMV Petrom.Citeste si Petrolistii din Marea Neagra fac un pas inapoi: OMV a amanat decizia de a investi in exploatarile offshore