Programul de Sarbatori al mall-urilor, supermarketurilor, bancilor si Postei

Ziare.com va vine in ajutor cu programul mall-urilor din Bucuresti, supermarketurilor, bancilor, Postei si companiei Enel pentru perioada sarbatorilor de iarna.Programul mall-urilor din BucurestiBucuresti Mall-VitanBucuresti Mall-Vitan va functiona dupa un program special in perioada sarbatorilor de iarna, potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com.Luni, pe 24 decembrie, magazinele, restaurantele si cafenelele vor fi disponibile publicului intre 10:00 si 20:00.In ziua de Craciun, restaurantele, cafenelele si Mega Image raman deschise intre 14:00 si 20:00, insa magazinele, sala de fitness World Class si salonul GETT's vor fi inchise. Clientii Bucuresti Mall-Vitan pot veni la cinema in intervalul orar 14:00 - 01:00.Pe 31 decembrie, restaurantele, cafenelele si Mega Image vor fi deschise intre 10:00 si 20:00, magazinele si salonul GETT's intre 10:00 - 19:00, iar cinematograful Hollywood Multiplex intre 10:00 si 20:00.De Anul Nou, pe 1 ianuarie, clientii vor putea merge in restaurante, cafenele si in Mega Image intre 14:00 si 22:00, in magazine si la GETT's intre 14:00 si 21:00, iar la cinema intre 14:00 si 01:00. Sala World Class va fi inchisa si in aceasta zi.Cazinoul va functiona dupa program normal, non-stop, pe toata durata sarbatorilor.In celelalte zile, in afara celor mentionate mai sus, orarul de deschidere ramane acelasi:Magazine: 10:00-22:00Food Court: Luni-Joi - 10:00-23:00; Vineri-Duminica: 10:00 - 24:00Cinema: 10:00 - 24:00Mega Image: 08:00 - 23:00Plaza RomaniaPotrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com, in ajunul Craciunului, luni, pe 24 decembrie, magazinele vor fi deschise intre orele 10:00 - 18:00. Zona de Food Court va fi disponibila intre 10:00-19:00, iar cinema-ul Movieplex intre 10:00-18:00.In ziua de Craciun, magazinele vor fi inchise, insa clientii vor putea lua masa in Food Court, intre 14:00 - 20:00 si pot merge la film intre 14:00 si 23:00.Pe 31 decembrie, magazinele sunt deschise intre 10:00 si 18:00, Food Court-ul in intervalul orar 10:00-19:00, iar Movieplex intre 10:00 si 18:00.In prima zi a Anului Nou, magazinele vor fi inchise, dar zona de Food Court ramane deschisa intre 14:00 si 20:00, iar cinematograful intre 14:00 ...citeste mai departe despre " Programul de Sarbatori al mall-urilor, supermarketurilor, bancilor si Postei " pe Ziare.com