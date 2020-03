Protectia Consumatorului a controlat marile magazine: Ce masuri de igiena si ce restrictii au fost aplicate

Magazinele controlate au fost unele din lanturile Metro si Selgros Carrefour , Profi, Kaufland, Lidl si Mega Image, a transmis ANPC, prin intermediul unui comunicat de presa remis luni Ziare.com.Cum si-au luat magazinele masuri de prevenite a raspandiririi noului coronavirus? Iata ce spune ANPC:- in general, se face curatenie mai des in magazine, iar carucioarele si cosurile de cumparaturi sunt dezinfectate de mai multe ori pe zi;- clientii primesc manusi de unica folosinta, dar si dezifectant pentru maini si pentru a-si curata, la randul lor, carucioarele de cumparaturi;- Metro verifica, la intrarea in magazine, temperatura corporala a clientilor. De asemenea, este verificata temperatura corporala a angajatilor, care intra in magazin pe usi separate;- s-au montat panouri de plexiglas care sa separe casierii si alti angajati de clienti, asigurandu-le astfel tuturor protectie;- este permis accesul clientilor in magazine, in limita numarului maximum de clienti aflati simultan la cumparaturi, indicat de autoritati, in cadrul masurilor speciale prevazute in starea de urgenta;- au fost aplicate marcaje speciale pe podea, care delimiteaza zonele de protectie individuala pe linia caselor de marcat, astfel incat sa fie preintampinata apropierea persoanelor una de alta sub limita recomandata de autoritati;- angajatii au fost dotati cu masti, manusi, vizier sau ochelari de protectie;- casele de marcat si zonele de lucru (birouri, receptie marfa, livrari etc.) au fost dotate cu distribuitoare de materiale de dezinfectie;- a fost delimitata zona de servire a pestelui proaspat, pentru a se evita apropierea clientilor de marfa si de angajatii acestor raioane;- Profi a anulat promotiile si a stabilit o lista de articole cu rulaj mare. In plus, magazinele Profi centralizeaza zilnic intrebarile legate de coronavirus, iar un specialist epidemiolog ofera raspuns la ele;- la Kaufland, au fost alocate echipe responsabile cu masurile suplimentare de igiena si preventie si a fost infiintata o linie telefonica speciala pentru informarea corecta si completa a angajatilor;- tot la Kaufland (dar si la Lidl) consumatorilor li se recomanda utilizarea cat mai frecventa a cardurilor bancare, pentru a ...citeste mai departe despre " Protectia Consumatorului a controlat marile magazine: Ce masuri de igiena si ce restrictii au fost aplicate " pe Ziare.com