PwC Top 100 Companii: Valoarea de piata atinge un record de 21 trilioane dolari. Tehnologia domina clasamentul

In schimb, atat China, incluzand Taiwan si Hong Kong, cat si Europa au inregistrat scaderi ale capitalizarii de piata, de 4%, respectiv 5%, inversand castigurile de anul trecut.Top zece la nivel mondial este format preponderent de companiile de tehnologie si comert electronic (sapte din zece): Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Berkshire Hathaway, Facebook, Alibaba, Tencent, Johnson&Johnson si Exxon Mobil. Microsoft a avut cea mai mare performanta anuala, valoarea de piata urcand cu 29%, fapt care a propulsat-o, inaintea Apple, pe primul loc in top. In ultimii zece ani, capitalizarea de piata a companiei americane s-a triplat."Chiar daca anul acesta nu a inregistrat performante la fel de mari ca in anii precedenti, sectorul tehnologiei continua sa domine topul, fiind reprezentat de cele mai multe companii si detinand cea mai mare pondere in valoarea totala de piata a celor 100 de companii. Acest aspect este cu atat mai evident daca ne uitam ca cei patru giganti americani aflati pe primele locuri se detaseaza de restul plutonului. Astfel, valoarea Alphabet, de pe pozitia a patra este aproape dubla fata de cea a Berkshire Hathaway de pe locul urmator", spune Sorin Petre, Partener PwC Romania.Pentru al cincilea an consecutiv, SUA se afla pe primul loc, avand mai mult de jumatate (54) dintre companii in clasament cu o valoare cumulata de 63% din total, respectiv 13,29 trilioane dolari., cu 15 companii a caror valoare este 3,197 trilioane dolari, in scaderea de 4% fata de anul anterior. Evolutia a fost influentata de incertitudinile comerciale si impactul acestora asupra perceptiei pietei locale si contrasteaza cu cresterea de 57% din 2018, cand trei companii noi au intrat in Top 100 si doua au ajuns in primele zece."In ultimul an, provocarile geopolitice si, mai ales, incertitudinea cu privire la Brexit au avut un impact asupra companiilor europene, a caror valoare s-a redus cu 5% comparativ cu anul precedent. Cele 20 de companii din Europa aflate in top au o capitalizare de piata cumulata de 3,18 trilioane dolari, iar cele mai bine plasate sunt din Elvetia: Nestle (locul 13), Novartis (19) si Roche (25) ", arata Ileana Gutu, Senior Manager PwC Romania.Daca Elvetia are cele mai bine clasate companii in top, Marea Britanie este cel mai bine reprezentata numeric, cu sase companii. Franta are 5 companii, Elvetia trei si Irlanda doua. Germania, Danemarca, Olanda si Belgia au cate o companie in clasament.Germania a inregistrat cea mai mare pierdere fata de anul anterior, ca urmare a faptului ca trei companii nu au mai intrat in top: Siemens, Volkswagen si Allianz.Mai sunt reprezentate in clasament cu cate doua companii India, Canada si Japonia si cu cate o companie Australia, Brazilia, Arabia Saudita, Africa de Sud si Coreea de Sud.India a reintrat in top pentru prima data din 2009, odata cu revenirea Reliance Industries si intrarea in premiera a Tata Consultancy.