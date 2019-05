Raspunsuri de contabilitate pentru antreprenori, de la contabili cu experienta

Chiar daca astazi se poate obtine un imprumut, iar banii sunt din ce in ce mai accesibili, contabilitatea si evidenta banilor poate sa fie un mare generator de stres.Inainte de demararea unei afaceri, orice antreprenor trebuie sa isi puna o serie de intrebari despre contabilitate si modul in care aceasta trebuie sa evolueze. Cei de la regnskabspiloten.dk au facut o lista cu cele mai importante intrebari.Cu siguranta, da! In trecut, contabilitatea se facea pe hartie, responsabilitatea cazand exclusiv asupra contabilului. Acesta era supus riscului de a gresi si de multe ori, riscului de a primi amenzi de la autoritatile din domeniu.Utilizarea unui program reprezinta unul dintre cele mai mari avantaje ale antreprenorialului modern.Partea buna este ca se poate opta pentru un program gratuit de contabilitate ( gratis regnskabsprogra m) cel putin la inceput, asadar riscurile sunt zero.Legislatia din Romania este destul de stufoasa iar bonul fiscal este unul dintre instrumentele care o simplifica destul de mult.Totusi, multi antreprenori nu stiu cum sa il foloseasca.In general, la vanzarile fizice, este suficient bonul atata vreme cat valoarea acestuia este de pana intr-o suta de euro. Daca valoarea depaseste aceasta suma, va fi nevoie si de o factura.In mod normal, contabilitatea firmei se poate face de catre administrator. Totusi, exista anumite activitati contabile care trebuie sa fie facute doar de catre experti contabili, cum ar fi redactarea bilantului din fiecare an.Tocmai de aceea, prezenta unui contabil este esentiala. Se poate opta pentru o firma de contabilitate sau pentru un contabil angajat al firmei, insa este important ca finantele sa fie administrate de o persoana cu experienta si cu studii in domeniu, fie ca este vorba despre dividende, un imprumut ( lan uden sikkerhed ), orice fel de plati si intocmire a actelor.Cu siguranta! Un contabil bun poate sa profite de flexibilitatea legii si sa ajute la obtinerea unor costuri cat mai mici.Este bine sa se faca o analiza atenta a contabilului si a programului de contabilitate ales.In ultimii ani, eficienta unui contabil tine destul de mult si de programul pe care il foloseste.Indiferent ca este o firma de contabilitate sau un contabil angajat, responsabilitatile sunt aceleasi: optimizarea cat mai buna a taxelor si impozitelor, redactarea actelor contabile lunare si anuale si informarea in legatura cu cele mai noi schimbari legislative.Din pacate, legislatia din Romania se schimba destul de des, ceea ce ingreuneaza destul de mult treaba unui contabil, care va trebui sa fie la curent cu absolut toate noutatile din domeniu.