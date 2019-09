Razboiul dintre doi frati a nascut doua dintre cele mai mari branduri din lume: Adidas vs Puma

Adidas vs Puma, doua firme care au inceput intr-o familiePutini sunt cei care stiu ca initial, creatorii celor doi giganti din lumea sportului au fost frati si parteneri de afaceri.In anul 1920, intr-un orasel mic din Germania denumit Herzogenaurach, Rudolf si Adolph Dassler gandeau primii pantofi sporti din lume. Firma lor se numea Gebruder Dassler Schuhfabrik (Fabrica de pantofi a fratilor Dassler) si a inceput in spalatoria din spatele casei mamei celor doi.Adi si Rudi se completau perfect, in conditiile in care primul era pasionat de design si gasea cele mai bune solutii pentru a face pantofi cat mai usori si rezistenti, in timp ce al doilea era un extrem de bun vanzator. Astfel, in 1925, din mana celor doi frati au aparut primii pantofi cu crampoane destinati fotbalistilor si alergatorilor.Afacerea a mers foarte bine, iar incaltamintea lor a ajuns sa fie folosita si in tenis si chiar sa ajunga la Olimpiada de la Berlin din 1936, in picioarele americanului Jesse Owens, cel care a castigat 4 medalii de aur la probele de alergat.Lucrurile pareau ca merg perfect, insa a venit cel de-al doilea Razboi Mondial, conflict care i-a dezbinat si pe cei doi frati.Al doilea Razboi Mondial, motivul pentru care viziunile celor doi frati au devenit diferiteOdata cu inceputul celui de-al doilea Razboi Mondial, Adi si Rudolf au inceput sa aiba viziuni diferite. Adi a dorit sa isi continue afacerea si sa vanda pantofi armatei hitleriste, in timp ce fratele sau s-a inrolat pe front. Firma lor a mai rezistat pana in 1948.Pasiunea pentru pantofi sport nu a disparut, insa. Adi Dassler a creat un nou brand pe care l-a numit Adidas, combinand primele litere din numele sau, iar Rudi Dassler a creat Puma. Cei doi producatori de echipament sportiv au pornit o lupta crancena, care de multe ori se ducea pe toate fronturile:- Ambele firme le ofereau pantofi gratuiti atletilor care participau la cele mai mari competitii sportive ale lumii;- In 1964 au ajuns chiar sa ii mituiasca pe sportivi pentru a le purta creatiile;- Au inceput sa apara o multime de procese, iar reprezentant ...citeste mai departe despre " Razboiul dintre doi frati a nascut doua dintre cele mai mari branduri din lume: Adidas vs Puma " pe Ziare.com