Reactia Auchan dupa ce a aflat de amenda uriasa de la Consiliul Concurentei

"In cadrul investigatiei care a vizat presupuse fapte anticoncurentiale aferente perioadei 2006-2014, Auchan Romania a prezentat Consiliului Concurentei toate probele si argumentele pe care le-a considerat concludente si relevante in vederea demonstrarii faptului ca nu a incalcat legea concurentei", precizeaza lantul de hipermarketuri intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Auchan mentioneaza ca prioritatea companiei este de a avea cele mai mici preturi in favoarea clientilor si de a fi competitiva, iar practicarea de preturi ridicate este contrara politicii comerciale a firmei."Este important sa precizam ca, inca de la infiintare, Auchan Romania practica o politica de discount generalizat, cu toate preturile mici, permanent, ceea ce nu permite, nici macar accidental, realizarea de intelegeri cu furnizorii, prioritatea companiei fiind de a avea cele mai mici preturi in favoarea clientilor si de a fi competitiva.In acest context, presupusele fapte anticoncurentiale in legatura cu 3 furnizori dintr-un portofoliu de aproximativ 1.500 de parteneri, cu care Auchan Romania colaboreaza in mod constant si durabil, ar fi avut ca efect practicarea de preturi ridicate, aspect ce este contrar politicii noastre comerciale, principiilor si valorilor fundamentale ale companiei", potrivit sursei citate.In fine, Auchan mai arata ca a luat act de decizia luata de Consiliul Concurentei si isi "rezerva dreptul de a o contesta in instanta".Amintim ca trei lanturi de hipermarketuri si 4 furnizori ai acestora au fost amendati de Consiliul Concurentei cu 87.713.336 de lei (aprox. 18,8 milioane de euro) pentru incalcarea regulilor in privinta preturilor.Companiile sanctionate sunt:1. Auchan Romania SA - 36.563.004 lei (7,84 milioane de euro);2. Carrefour Romania SA - 26.995.645 lei (5,79 milioane de euro);3. Romania Hypermarche (Cora) SA - 12.410.834 lei (2,66 milioane de euro);4. Quadrant-Amroq Beverages SRL - 5.984.053 lei (1,28 milioane de euro);5. Star Foods EM SRL - 3.930.920 lei (843.599 de euro);6. Strauss Romania SRL - 1.785.767 lei (383.236 de euro);7. Nelson Prod SRL - 43.113 lei (9.252 de euro).Citeste si Cora respinge acuzatiile Consiliului Concurentei si vrea sa mearga in instanta