Potrivit Wall Street Journal, citat de AFP, Jeff Bezos a cumparat acea proprietate - Warner Estate - de la magnatul media David Geffen si a stabilit un nou record de pret pe piata imobiliara din regiunea orasului Los Angeles.Precedentul record fusese stabilit in 2019 de Lachlan Murdoch, un om de afaceri cu tripla cetatenie (australiana, britanica si americana), care platise 150 de milioane de dolari pentru proprietatea Bel-Air, folosita in timpul filmarilor de la serialul TV "The Beverly Hillbillies".Resedinta Warner Estate a fost construita in anii 1930 pentru Jack Warner, cofondatorul companiei de productie cinematografica Warner Brothers. Amplasata in Beverly Hills, in regiunea Los Angeles, ea include pe langa cladirea principala mai multe pensiuni pentru oaspeti, un teren de tenis si un teren de golf.Cu o avere estimata la peste 110 miliarde de dolari, Jeff Bezos este considerat cel mai bogat om din lume.Grupul Amazon, gigantul online pe care Jeff Bezos l-a infiintat si condus, centrat initial pe comertul pe internet, si-a extins activitatile si in alte domenii. In prezent, Amazon este unul dintre principalii actori din informatica dematerializata (cloud computing), iar sistemul sau Alexa domina piata asistentilor virtuali.Amazon opereaza, de asemenea, unul dintre cele mai importante servicii de streaming video.Vezi si Telefonul lui Jeff Bezos a fost "spart" printr-un mesaj trimis pe WhatsApp de pe telefonul printului Arabiei Saudite ...citeste mai departe despre " Seful Amazon a platit 165 de milioane de dolari pentru o proprietate de lux " pe Ziare.com