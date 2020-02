Recrutare: cum sa gasesti angajatul ideal

Gasirea candidatului ideal poate fi un proces dificil si este nevoie de o mare doza de discernamant. Care sunt factorii de care trebuie sa tii cont?Cea mai simpla metoda de a gasi angajatul ideal este aceea de a apela la o agentie de recrutare. Firmele de recrutare au, de obicei, o baza de date informatizata cu mii sau poate zeci de mii de candidati calificati si disponibili din diverse domenii de activitate. Recrutarea de personal printr-o agentie specializata ofera drept beneficii principale economisirea costurilor si a timpului petrecut cu procesul de selectie.Un serviciu de recrutare este util in stabilirea descrierii postului vacant, a profilului candidatului, a criteriilor de selectie, precum si in definirea conditiilor de munca. Agentia de recrutare analizeaza CV-urile primite, eventualele referinte oferite de alti angajatori, face o selectie a candidaturilor si planifica interviurile. Nu in ultimul rand, poate asista compania in procesul de negociere a conditiilor de munca si in redactarea contractului de angajare.In cazul in care de procesul de recrutare se ocupa direct angajatorul, exista mai multe aspecte importante de luat in seama. In primul rand, trebuie sa se conceapa o descriere cat mai amanuntita a postului vacant, pentru ca toti potentialii candidati sa stie cu exactitate care este profilul cautat si care sunt sarcinile avute in vedere. Dupa etapa interviurilor, aceste criterii stabilite dinainte vor permite evaluarea candidatilor in mod corect.In paralel, se recomanda o ierarhizare a tipurilor de competente dorite, pentru a putea lua mai usor o decizie atunci cand exista doi candidati care au avut un parcurs profesional similar.Pentru a gasi cel mai bun candidat posibil, este foarte important brandul de angajator. Brandul, in general, este important pentru marketing, pentru ca inglobeaza informatii importante precum domeniul de activitate, gama de produse sau servicii oferite si locul pe piata.Brandul de angajator consta in informatiile publice care exista despre aceasta calitate a unei companii, respectiv domeniul de activitate, numarul salariatilor, conditiile de lucru si salarii etc. Brandul de angajator este foarte important in procesul de recrutare si cantareste mult in alegerea candidatilor.Acele companii care sunt mai cunoscute, mai influente sau care se bucura de popularitate vor avea cele mai mari sanse de a gasi candidatii potriviti. Brandul de angajator se poate dezvolta printr-o buna comunicare interna si externa: parteneriate cu scoli si universitati, participarea la forumuri ale angajatorilor, dezvoltarea site-ului companiei si a prezentei pe retelele de socializare.Un alt aspect important este acela ca, in ceea ce priveste candidaturile, este de preferat cantitatea calitatii, intr-o prima etapa. Dupa procesul de selectie initial, se recomanda interviuri scurte telefonice cu candidati considerati promitatori.Multi candidati acorda atentie nu numai brandului de angajator, ci si proiectelor in care ar putea fi cooptati si, de aceea, se poate discuta si despre acest aspect. Poate fi o ocazie de a vedea cum se descurca un candidat intr-o situatie concreta si de a-i testa competentele.Exista si situatii in care este posibil ca, in pofida tuturor eforturilor, sa nu gasesti candidatul cel mai potrivit. Exista, in acest caz, posibilitatea de a investi in cursuri de formare pentru candidatii mai putin experimentati.In plus, astfel de cursuri de pregatire contribuie la crearea unei imagini pozitive a companiei, pentru ca arata ca esti interesat de o relatie pe termen lung cu angajatii.Recrutarea se poate face si pe baza de recomandari interne, care se pot dovedi o resursa valoroasa in procesul de descoperire a celui mai potrivit candidat, potrivit siecledigital.fr. Motivul este acela ca angajatii care pot face aceste recomandari de potentiali candidati cunosc foarte bine compania si stiu foarte clar ce profil se cauta.In mod evident, candidatii care aplica in urma unor recomandari vor fi evaluati dupa procedura standard. Procesul de selectie este, insa, simplificat si mai scurt, iar cei care sunt angajati astfel se integreaza mai rapid in companie, avand deja un contact in interior.