REGINA MARIA isi lanseaza clinica virtuala

Consultatiile online sunt urmate de un raport medical complet care contine, dupa caz, si indicatii de tratament acceptate in farmacii pentru procurarea retetelor prescrise. Consultatia este salvata in dosarul medical al abonatului, asigurand astfel continuitatea urmaririi medicale a pacientului.Momentan, serviciul beneficiaza de disponibilitatea a peste 100 de medici, din numeroase specialitati precum medicina interna, gastroenterologie, ORL, endocrinologie, pediatrie, dermatologie, psihologie pediatrica si consiliere nutritie. In perioada imediat urmatoare capacitatea Clinicii Virtuale REGINA MARIA va creste considerabil, pe masura ce mai multi medici din Retea isi vor muta activitatea din cabinete in online."In cele mai grele perioade, medicina ramane un domeniu vital, care trebuie sa se adapteze, cu agilitate si responsabilitate, la toate provocarile - chiar si la cele cu care ne confruntam toti pentru prima data. Suntem alaturi de pacientii si abonatii nostri, pentru care am dezvoltat intr-un timp extraordinar de scurt cea mai complexa solutie medicala virtuala de pe piata, conectata la istoricul medical al fiecarui pacient, cu consultatii si recomandari care vor fi la randul lor salvate in dosarul medical electronic al pacientilor. In acest fel, asiguram continuitatea ingrijirii medicale chiar si pe perioada izolarii, pentru ca sanatatea nu poate fi pusa pe pauza.", declara Fady Chreih, CEO Reteaua de sanatate REGINA MARIA.Clinica Virtuala REGINA MARIA poate fi accesata de catre abonati fara niciun cost suplimentar, conform abonamentului, direct din aplicatia "Contul meu", atat din browserul calculatorului, cat si din aplicatia mobila. Discutia cu medicul va fi facilitata de Microsoft Teams, aplicatie care se poate descarca gratuit inainte de consultatie."Sunt momente in care fiecare dintre noi trebuie sa contribuie cu cele mai bune abilitati pe care le detine la siguranta si bunastarea comunitatilor din care facem parte - si asta se aplica la fiecare dintre noi, dar si la companiile si organizatiile pe care le reprezentam. Ultimele doua saptamani, dar si starea de maxima urgenta provocata, au insemnat un adevarat efort inspirational din partea tuturor celor implicati in dezvoltarea si implementarea acestei solutii, ajungand de la stadiul de idee la implementare in mai putin de 10 zile. Este un angajament solid pe care ni l-am insusit, acela de a oferi infrastructura tehnologica necesara tuturor comunitatilor in care ne desfasuram activitatea, sprijinind organizatiile sa realizeze mai mult. Cu aceasta ocazie, efortul nostru s-a concentrat pe sprijinul oferit pacientilor pentru a primi sfaturi relevante de sanatate si pe sprijinul oferit medicilor de a oferi ingrijire la distanta, eliminand in acelasi timp necesitatea de expunere si deplasare care pot fi evitate. Sa poti realiza acest lucru este o contributie mica, dar importanta, la batalia continua pe care profesionistii nostri o duc in fiecare zi. ", subliniaza Violeta Luca, Director General Microsoft Romania.Solutia de telemedicina REGINA MARIA se bazeaza pe o integrare aprofundata intre aplicatia interna a pacientilor, echipele Medis si Microsoft pentru a oferi o experienta consistenta atat pentru pacienti, cat si pentru medici. Pacientii vor putea realiza o programare medicala online de pe desktop sau aplicatia mobila, dar si prin Call Center, programarea fiind ulterior confirmata printr-un e-mail cu o invitatie de intalnire pe aplicatia Teams. La ora stabilita, atat medicii cat si pacientii vor intra in intalnire, pe Teams, pentru o experienta fata-in-fata in timp real, doar dand click pe linkul din invitatie. Integrarea cu aplicatia Medis asigura ca datele personale ale pacientilor raman sigure, protejate si actualizate la zi.Clinica Virtuala REGINA MARIA a fost lansata cu prioritate pentru abonati si testata intr-un proiect pilot, iar in zilele urmatoare va fi accesibila gradual tuturor companiilor abonate. In cateva zile, serviciul va deveni disponibil pentru toti pacientii REGINA MARIA, abonati sau neabonati.