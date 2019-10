"Regina Naturii" - despre cum sa intorci la 180 de grade un spatiu industrial, prin design interior

"Regina Naturii" este un concept unic, marca AB + Partners, care demonstreaza ca arhitectura si designul interior pot da nastere unui spatiu industrial organizat cu gust si eficienta.Ramai in continuare cu noi, pentru niste insight-uri interesante despre tentativa de a demonstra ca un design frumos este cartea de vizita a unei afaceri mari, dar, mai ales, ca un rebranding reusit poate revolutiona intreaga activitate a unei companii.Ce presupune un design interior modern? Desigur, eficienta si gust. Divizarea logica, dar estetica a spatiului a fost o adevarata provocare. Cladirea cu 2 etaje a intreprinderii a fost compartimentata astfel incat sa indeplineasca cerintele mai multor sectoare de lucru.Parterul a fost rezervat pentru zona de receptie si sala de expozitie. Cel de-al doilea nivel are spatii rezervate pentru zona de receptie, sala de conferinte, oficii si alte incaperi auxiliare.Iar pentru ca mierea inseamna faguri, figurile hexagonale se regasesc, acum, in intreg complexul. Acestea au devenit accentele ce vorbesc din start despre specialitatea fabricii.Elementul a fost aplicat pe pardoseala epoxidica care divizeaza spatiul prin culoare in 2 zone: receptia si sala de expozitie. Hexagonul a fost utilizat si in piesele de mobilier si decorul peretilor, ca laitmotiv ce trece ca un fir rosu prin intregul concept de design interior.Deoarece "Regina Naturii" este un proiect complex, s-a decis utilizarea unor elemente deja existente, cu un twist inovator. Peretii din sandwich ai fabricii au inspirat continuarea acestei idei pe tot perimetrul spatiului de la parter, doar divizand zonele prin culori.Astfel a fost camuflata zona de vestiar cu panouri din MDF vopsit, care imita forma unui perete sandwich. S-au utilizat panouri din policarbonat ca elemente de separare a spatiilor, atribuindu-le si rol decorativ datorita luminii LED care a fost integrata in structura.Acest proiect este despre rezultate in timp record, despre coordonarea lucrului pe doua fronturi (executia in paralel cu proiectarea) si despre solutii neobisnuite. Eforturile depuse au rezultat intr-un produs estetic, care a schimbat atmosfera unui spatiu de retail, transformandu-l in imagine reprezentativa pentru brand.Produsul finit este rezultatul unor discutii constructive, pe alocuri contradictorii, intre client, reprezentat de domnul Nicanor Negru, directorul fabricii "Regina Naturii", si executorul proiectului, compania AB + Partners , dar ceea ce conteaza cu adevarat este exemplul pe care il prezinta acest proiect pentru companiile din Moldova.