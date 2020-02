Renault nu exclude posibilitatea de a inchide unele uzine dupa pierderile din 2019

"Nu avem niciun tabu si nu excludem nimic", a declarat Clotilde Delbos, vineri, intr-o conferinta de presa, intrebata fiind despre posibilitatea ca uzinele din Franta sau din intreaga lume sa fie inchise, in cadrul unui program de economii de doua miliarde de euro pe trei ani, transmite AFP."Vom revizui toate tipurile de costuri... Unele din aceste costuri vor implica cheltuieli de restructurare", a spus Clotilde Delbos, reamintind ca grupul este pe cale sa deruleze o revizuire strategica a activitatilor sale.Delbos a recunoscut ca Renault si aliatul sau japonez Nissan dispun de capacitati de productie excedentare si a promis ca, in luna mai a acestui an, va fi facut un anunt in acest sens.Renault si Nissan incearca sa isi imbunatateasca performantele prin punerea in comun a tehnologiilor si uzinelor lor.Grupul Renault a incheiat 2019 cu primele sale pierderi anuale de dupa 2009, inregistrand o pierdere neta de 141 milioane de euro in primul sau an de dupa prabusirea fostului sau lider Carlos Ghosn. Pentru 2020, pe o piata auto in declin, Renault, companie a carei cifra de afaceri a scazut anul trecut cu 3,3% pana la 55,5 miliarde de euro, se asteapta la o noua scadere a rentabilitatii sale.Renault si Nissan au un parteneriat din 1999, in care Renault detine 44,3% din actiunile Nissan, in timp ce Nissan controleaza un pachet de 15% din actiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez.Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi , regrupeaza zece marci de automobile (printre care Dacia , Lada, Samsung Motors, Alpine, Infiniti, Datsun etc.) cu 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele.In 2019, vanzarile totale ale grupului auto Renault au scazut cu 3,4% in ritm anual, pana la 3,753 milioane vehicule, in schimb, vanzarile mondiale de autoturisme si utilitare marca Dacia au crescut anul trecut cu 5,1% pana la 736.570 unitati. ...citeste mai departe despre " Renault nu exclude posibilitatea de a inchide unele uzine dupa pierderile din 2019 " pe Ziare.com