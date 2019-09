Reuters: Enel se pregateste sa vanda activele din Romania

Procesul este condus de banca franceza BNP Paribas Enel este cel mai mare investitor privat in sectorul energetic din Romania, unde grupul italian este prezent din 2005 cu operatiuni in domeniul distributiei de electricitate si in cel al productiei de energie regenerabila.Enel deserveste peste trei milioane de clienti in Romania si vrea sa relanseze eforturile destinate vanzarii participatiilor sale dupa ce precedentul plan de a iesi de pe piata romaneasca a fost abandonat in 2015.Procesul de vanzare a activelor Enel, aflat deocamdata in primele faze, vine intr-un context in care alte companii internationale de utilitati, precum CEZ, E.ON si Engie, isi revizuiesc optiunile cu privire la prezenta pe aceasta piata, deoarece se chinuie sa concureze cu firma de stat Hidroelectrica , cel mai mare producator de electricitate din Romania, a declarat una din surse."BNP incearca acum sa sondeze terenul sa vada daca exista apetit si daca Enel isi va vinde toate sau doar o parte din afaceri. Depinde de cumparatori", a spus o alta sursa.Enel isi revizuieste in fiecare an operatiunile globale in cadrul unui program destinat vanzarii unor active si cumpararii altora care ofera randamente mai mari. In ultimii ani, grupul italian a facut investitii mari in retelele pe piata sa cheie din America Latina si in prezent analizeaza preluarea activelor companiei Sempra Energy din Peru si Chile. Sursele sustin ca aceste active sunt evaluate la aproximativ trei miliarde dolari, iar Enel a ajuns in faza finala a procesului de vanzare.Directorul general de la Enel, Francesco Starace, ar putea profita de ambitia Hidroelectrica de a cumpara noi active in Romania pentru a vinde o parte din subsidiare, inclusiv Enel Energie si Enel Energie Muntenia. Reuters a anuntat anterior ca Hidroelectrica este interesata sa angajeze consilieri care sa se ocupe de o posibila oferta pentru activele din Romania ale Enel si CEZ.Afacerile Enel din Romania au realizat venituri de 1,3 miliarde de euro anul trecut, in crestere cu peste 20% fata de 2017, gratie cresterii vanzarilor de electricitate odata cu liberalizarea treptata a pietei. ...citeste mai departe despre " Reuters: Enel se pregateste sa vanda activele din Romania " pe Ziare.com