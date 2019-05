Rexona mobilizeaza romanii intr-o campanie unica de sustinere pentru Simona Halep

Sa ajute mai mult de un milliard de oameni sa actioneze pentru a-si imbunatati sanatatea si starea de bine pana in 2020.

Sa reduca la jumatate amprenta de mediu a produselor pana in 2030.

Sa imbunatateasca viata a milioane de oameni pana in 2020.

Cea mai noua campanie de la Rexona si Propaganda Creative Marketing are ca scop sa ii mobilizeze, o data in plus pe romani, de data aceasta, pentru campioana lor.O campanie simbol, "3 milioane de pasi pentru Simona" isi propune, pe de o parte, sa adune la un loc emotiile si gandurile bune ale romanilor pentru cea care a reusit sa le cucereasca inimile si care ii face mandri meci dupa meci, iar pe de alta parte, sa ii determine sa faca mai multa miscare, oferindu-le un pretext cat se poate de puternic.", a declaratIn cadrul campaniei, publicul este invitat sa descarce aplicatia pe telefonul mobil, si sa faca cel putin 5.000 de pasi pe zi, parcurgand astfel impreuna, simbolic, cei 3 milioane de pasi, echivalentul distantei pe jos, din tara la Paris - locul de desfasurare a turneului.Mesajele de incurajare vor ajunge la Simona prin intermediul paginii https://www.5000depasi.ro/osustinempesimona . Din randul celor mai emotionante cuvinte lasate de fani pe pagina web, vor fi selectati trei castigatori care vor avea sansa sa o sustina pe Simona chiar din tribuna.Fiecare castigator va primi din partea Rexona: bilet de avion (bagaj de mana si bagaj cala 23 kg), cazare (1 camera single/ pachet 2 nopti cu mic dejun) si bilet la primul meci al Simonei din cadrul turneului.Campania "3 milioane de pasi pentru Simona" este parte din platforma pro-miscare "5.000 de pasi pe zi", care a fost lansata anul trecut de Rexona si care ii indeamna pe romani spre un stil de viata activ, cu beneficii pentru corp, minte si spirit.