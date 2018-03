Romania e tara din UE cu cele mai mici diferente salariale dintre femei si barbati. Motivul e simplu si trist

In 2016, la nivelul UE, domnii au castigat cu 16% mai mult decat doamnele.Cu alte cuvinte, o femeie a primit 84 de eurocenti pentru fiecare euro cu care a fost platit un barbat, arata datele publicate de Eurostat.Dar diferentele salariale intre sexe variaza destul de mult daca ne uitam la fiecare stat membru in parte.Cel mai mic ecart se inregistreaza in Romania (5,2%) si Italia (5,3%), iar cel mai mare este in Estonia, unde femeile castiga, in medie, cu 25% mai putin ca barbatii. O disparitate semnificativa se mai observa in Cehia si in Germania (ambele cu aproape 22%), dar si in Marea Britanie (21%), respectiv Austria (20,1%).Exista o veste incurajatoare: diferentele salariale intre sexe au scazut din 2011 pana in 2016 in majoritatea statelor membre.Astfel, Romania conduce plutonul (-4,4 puncte procentuale), fiind urmata de Ungaria (-4 pp), Spania si Austria (-3,4 pp), Belgia (-3,3 pp) si Olanda (-3 pp). La polul opus, in ultimii sase ani, ecartul intre salariile femeilor si barbatilor a crescut cel mai mult in Portugalia (+4,6 pp) si Slovenia (+4,5 pp).Per total, la nivelul UE, in perioada analizata, diferenta intre castigurile doamnelor si ale domnilor s-a diminuat cu 0,6 pp.Explicatia pentru situatia din RomaniaDiferenta mica de salarizare intre genuri in Romania se explica prin faptul ca femeile si barbatii deopotriva castiga cam la fel de putin.Potrivit unei analize publicate de Reinis Fischer, tara noastra se afla la mijlocul anului trecut pe penultimul loc in UE in ceea ce priveste nivelul salariului mediu. Cu 515 euro/luna, doar bulgarii castiga mai putin ca noi, in medie. La polul opus se afla Danemarca, cu suma de 3.095 euro.O observatie interesanta este legata de vecinii de la sud.Cu toate ca au salarii mai mici ca noi, femeile sunt cu 14,4% mai prost platite ca barbatii. Da, procentul e mai mare ca in cazul tarii noastre. Dar de ce?Ei bine, se pare ca romancele au facut mai multe ca bulgaroaicele pentru a-i prinde din urma pe barbati. De exemplu, si-au dezvoltat spiritul antreprenorial.Romania se afla pe locul 9 in clasamentul tarilor cu cel mai ridicat procent al afacerilor detinute de femei, potrivit studiului Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2018.Astfel, din tot ...citeste mai departe despre " Romania e tara din UE cu cele mai mici diferente salariale dintre femei si barbati. Motivul e simplu si trist " pe Ziare.com