Romanii vor putea vinde energia pe care o produc acasa - vezi in ce conditii si la ce pret

De fapt, legislatia romaneasca prevede deja de un deceniu - adica de la intrarea in vigoare a Legii 220/2008 - ca persoanele fizice care produc acasa energie pentru consum propriu pot vinde surplusul. Cu toate astea, niciun roman n-a reusit vreodata sa faca asa ceva pana acum. Motivul: Ministerul Finantelor n-a putut stabili in ce fel ar trebui impozitate veniturile obtinute de o persoana fizica din vanzarea de energie produsa acasa, in regie proprie.In cele din urma, ANRE a intocmit si a lansat in dezbatere publica, pe 19 noiembrie, un proiect de ordin care sa rezolve aceasta problema pentru romanii pe care legea ii numeste "prosumatori" (adica producatori si, totodata, consumatori de energie).In proiectul de ordin, ANRE stipuleaza ca "prosumatorii care detin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum si care nu beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde energia electrica produsa din acestea si livrata in retelele electrice furnizorilor de energie electrica cu care acestia au incheiat/incheie contract de furnizare a energiei electrice".Ce trebuie sa faca un om care are acasa o instalatie cu care produce energie din surse regenerabile pentru a vinde surplusul?Inainte de toate, trebuie sa se asigure ca are contor inteligent care masoara cantitatile de energie rulate.In functie de mai multe situatii prevazute in lege, omul va trebui sa isi procure singur contorul sau l-ar putea primi de la distribuitor.Apoi, ca sa devina prosumator cu acte in regula, omul va trebui sa isi scoata certificat de racordare. E un document pe care i-l ofera distribuitorul de energie, in schimbul unor informatii despre contorul inteligent pe care omul il are instalat acasa.In cele din urma, ca sa livreze energie, persoana fizica respectiva trebuie sa incheie un contract cu un furnizor. In baza acestui contract se va intocmi, ulterior, si actul de vanzare cumparare a energiei. Iar cata vreme aceste doua acte sunt valabile, romanul va putea vinde linistit surplusul de energie produsa acasa.