RWE are unda verde sa cumpere activele E.ON din domeniul energiei regenerabile

"Comisia Europeana a ajuns la concluzia ca tranzactia nu va provoca temeri legate de concurenta in zona economica europeana", se arata intr-un comunicat al executivului comunitar.Dupa finalizarea tranzactiei, RWE - cel mai mare producator de electricitate din Germania - va deveni al treilea mare furnizor european de energie regenerabila, dupa Iberdrola (Spania) si Enel SpA (Italia).Este cel mai important proces de restructurare de pe piata energiei din Germania, dupa ce cancelarul Angela Merkel a anuntat ca statul german va renunta in totalitate la energia nucleara pana in 2022, in urma dezastrului atomic de la Fukushima (Japonia).Conform unui viitor acord, cele mai mari companii de utilitati din Germania nu vor mai concura una impotriva celeilalte. E.ON nu va mai produce electricitate si se va concentra pe retelele operationale de energie si vanzarea electricitatii catre consumatorii finali.Compania E.ON Distributie Romania, primul distribuitor integrat de gaze naturale si electricitate din Romania, opereaza o retea de distributie de gaze naturale de peste 20.000 de kilometri si o retea de distributie de electricitate mai mare de 80.000 de kilometri, deservind in total circa trei milioane de clienti.