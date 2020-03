S-au golit rafturile cu alimente neperisabile, dar vanzarile la produse proaspete se prabusesc: Vor fi falimente!

Au fost golite rafturile cu produse cu termen mare de valabilitate, cum ar fi faina, malai, ulei, zahar, conserve.In schimb, pentru ca multi aleg sa nu mai mearga in aceasta perioada in magazine, vanzarile la produsele proaspete, cu termen de valabilitate foarte scurt, sunt in scadere. Sorin Minea , presedintele Federatiei Patronale din Industria Alimentara Romalimenta, atrage atentia ca exista riscul ca multe firme cu capital romanesc, producatoare de branzeturi sau mezeluri, sa intre in faliment.Citeste cele mai noi informatii despre coronavirusScad vanzarile la produse proaspete. Pentru firme reprezinta un cataclismDe cateva saptamani, vanzarile la produsele alimentare cu termen mare de valabilitate au crescut. Dar asta inseamna doar un decalaj al cumparaturilor, pentru ca atata timp cat ele vor exista in casele romanilor, acestia nu se vor mai aproviziona cu astfel de produse.Asadar, pe termen lung, nu inseamna ca firmele producatoare de astfel de produse vor inregistra profit, a declarat pentru Ziare.com Sorin Minea, presedintele Federatiei Patronale din Industria Alimentara Romalimenta."Din panica, romanii s-au dus si si-au cumparat tot ce au putut. Primii care au cumparat sunt romanii cu venituri mici si batranii care au golit rafturile de faina, malai, zahar, ulei si conserve.Au ramas fara bani. Deci chiar daca mai doresc sa cumpere ceva nu mai au bani. Acea golire a rafturilor este minunata, dar asta inseamna ca pe timpul in care ei vor avea acele produse in casa, o saptamana, o luna, doua luni, nu vor mai cumpara altele. Deci este o chestie normala. Este practic doar un decalaj al cumpararii", a explicat Sorin Minea.Problema se afla insa la firmele producatoare de produse proaspete, cu termen de valabilitate mic.Pentru ca multi romani s-au aprovizionat cu produse care expira peste mult timp, tocmai pentru a evita sa mearga in magazine in aceasta perioada, vanzarile la branzeturi sau mezeluri sunt in scadere, spune presedintele Romalimenta.Iar pentru aceste firme o scadere a vanzarilor timp de o saptamana reprezinta "un cataclism"."Romanii s-au dus in magazine si au cumparat produse cu termen de valabilitate foarte lung. Iar in clipa in care cheltui toti banii pe produse cu termen de valabilitate foarte lung, este clar nu mai sunt bani pe ...citeste mai departe despre " S-au golit rafturile cu alimente neperisabile, dar vanzarile la produse proaspete se prabusesc: Vor fi falimente! " pe Ziare.com