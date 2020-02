Salariul minim ar putea fi corelat cu salariul mediu si ar creste cu 1.000 de lei - propunere legislativa

Ca sa intre in vigoare, ea trebuie adoptata de ambele Camere, promulgata de presedinte si publicata in Monitorul Oficial.In prezent, ea este inregistrata in Senat pentru dezbatere. In forma actuala, propunerea legislativa presupune introducerea urmatorului aliniat in Codul Muncii:"Raportul dintre salariul de baza minim brut pe tara si salariul mediu brut pe economic va creste in transe anuale egale incepand cu data de 01 ianuarie 2021, urmand ca la data de 31 decembrie 2024 salariul de baza minim brut pe tara sa reprezinte 60% din salariul mediu brut pe economie".Cei sapte semnatari ai initiativei legislative sunt Babus Radu, Budai Marius-Constantin, Lazar Sorin, Radut Violeta, Suciu Vasile-Daniel, Tilvar Angel, Vrajitoru Sorinel-Marian, Weber Mihai - toti deputati PSD.In expunerea de motive, acestia au mentionat discutiile care au loc despre introducerea unui salariu minim la nivelul UE. La inceputul anului, Comisia Europeana a lansat prima etapa a consultarii cu partenerii sociali (intreprinderile si sindicatele) pe aceasta tema, iar prima formula de calcul luata in considerare este ca salariul minim sa fie calculat ca 60% din salariul mediu. Iar asta propun si deputatii social-democrati din tara noastra.Citeste si: Salariul minim european: Cat ar fi in Romania dupa propunerea actuala. Comparatia cu alte stateDeocamdata, statele nordice se opun introducerii acestei masuri la nivel european si sustin ca le-ar strica mecanismul de recompensare a angajatilor, care functioneaza foarte bine. Acestia nu au in prezent un salariu minim stabilit de stat, pe fiecare ramura a economiei in parte, in urma unor negocieri colective intre sindicate si patroni.Ce ar insemna pentru RomaniaIn primul rand, sa vedem care e situatia actuala din tara noastra. Salariul minim brut pe tara este de 2.230 de lei, iar cel mediu brut pe economie este de 5.429 de lei. Prin urmare, raportul dintre cele doua depaseste putin 40%.Ca sa ajunga la 60%, salariul minim brut ar trebui sa creasca la 3.257 de lei, adica cu 1.000 de lei mai mult fata de valoarea actuala. Suma neta ar fi deci de 1.916 de lei (fata de 1.346 de lei cat este in prezent pentru majoritatea categoriilor profesionale).Initiatorii propunerii legislative au mentionat cateva dintre benefi ...citeste mai departe despre " Salariul minim ar putea fi corelat cu salariul mediu si ar creste cu 1.000 de lei - propunere legislativa " pe Ziare.com