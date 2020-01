Salariul minim european: Cat ar fi in Romania dupa propunerea actuala. Comparatia cu alte state

"Presedinta von der Leyen si-a exprimat dorinta ca fiecare lucrator din Uniunea noastra sa aiba un salariu minim echitabil care sa ii permita un trai decent, indiferent de locul in care lucreaza. Comisia lanseaza astazi o prima etapa a consultarii cu partenerii sociali - intreprinderile si sindicatele - cu privire la chestiunea salariilor minime echitabile pentru lucratorii din UE. Comisia adopta in prezent o postura de ascultare: vrem sa stim daca partenerii sociali sunt de parere ca este necesara actiunea la nivelul UE si, in caz afirmativ, daca doresc sa o negocieze intre ei", se arata in comunicatul Comisiei din 14 ianuarie.Institutia mai arata ca nu va exista un salariu minim universal, iar orice potentiala propunere va reflecta traditiile nationale, indiferent daca acestea constau in contracte colective de munca sau in dispozitii juridice."Unele tari au deja in vigoare sisteme excelente. Comisia doreste sa se asigure ca toate sistemele sunt adecvate, acopera suficiente persoane, prevad o consultare aprofundata a partenerilor sociali si dispun de un mecanism de actualizare corespunzator. Justitia sociala este fundamentul economiei sociale de piata europene si se afla in centrul Uniunii noastre. Ea sta la baza ideii ca echitatea sociala si prosperitatea sunt pietrele de temelie pentru construirea unei societati reziliente cu cele mai inalte standarde de bunastare din lume.A venit momentul pentru o schimbare. Schimbarile climatice si degradarea mediului ne vor impune sa ne adaptam economia, industria, modul in care calatorim si muncim, ceea ce cumparam si ceea ce mancam. Se preconizeaza ca numai inteligenta artificiala si robotica vor crea aproape 60 de milioane de locuri de munca noi in intreaga lume in urmatorii cinci ani, in timp ce multe locuri de munca se vor schimba sau chiar vor disparea. Demografia Europei este in schimbare; in prezent traim o viata mai lunga si mai sanatoasa, datorita progreselor in domeniul medicinei si al sanatatii publice", potrivit sursei citate.Ce propunere exista deocamdata pentru formula de calcul a salariului minim european?Daca va fi adoptata, masura ar avea impact in d ...citeste mai departe despre " Salariul minim european: Cat ar fi in Romania dupa propunerea actuala. Comparatia cu alte state " pe Ziare.com