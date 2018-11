Samsung si-a cerut scuze angajatilor care s-au imbolnavit sau au murit lucrand in fabricile sale

Presedintele gigantului sud-coreean, Kim Ki-nam, a declarat ca personalul si familiile "au suferit", pentru ca firma a actionat prea lent.La inceputul acestei luni, Samsung a fost de acord sa ofere compensatii lucratorilor care s-au imbolnavit.Scuzele vin dupa o campanie derulata de Hwang Sang-ki, tatal unei angajate dintr-o fabrica Samsung care a murit."Colegii si familiile iubite au suferit mult timp, dar Samsung Electronics nu a reusit sa se ocupe de aceasta chestiune mai devreme", a spus Kim. Samsung Electronics nu a luat in consideratie, in mod complet, riscurile potentiale asupra sanatatii ce apar pe liniile de productie a microprocesoarelor si ecranelor LCD."Astazi, dorim sa exprimam scuze sincere lucratorilor care sufera de boli, precum si familiilor lor", a spus Kim.Hwang Sang-ki, care a condus campania, a declarat ca scuzele nu sunt suficiente. "Sincer, scuzele prezentate de un CEO al Samsung Electronics nu sunt de ajuns pentru victimele bolilor profesionale", a declarat el agentiei de stiri Yonhap.Cu toate acestea, a spus el, va lua in calcul oprirea protestelor.Hwang a inceput campania de compensare in 2007, dupa ce fiica sa, Hwang Yumi, a murit pe drumul spre spital, dupa ce s-a imbolnavit de leucemie.El a incercat sa determine compania sa acorde compensatii lucratorilor care au suferit de aceeasi boala sau care au contractat alte boli dupa ce au lucrat pentru Samsung.Barbatul a infiintat asociatia "Sustinatorilor pentru sanatatea si drepturile oamenilor din industria semiconductoarelor" (Sharps) si a organizat proteste si manifestari publice pentru a exercita presiuni asupra Samsung.Sharps spune ca a identificat alte 319 de victime, dintre care 117 au murit.Pachetul de compensare convenit in aceasta luna va face ca lucratorii bolnavi, precum si copiii lor cu boli asemanatoare, sa primeasca pana la 150 de milioane de woni (132.000 de dolari) pentru fiecare persoana afectata.Toti actualii sau fostii angajati care au lucrat pentru Samsung si subcontractorii sai pe linia de microprocesoare si de ecrane LED din fabrica Giheung din Coreea de Sud din 1984 pot solicita despagubiri.Acordul nu recunoaste faptul ca locurile de munca ale Samsung au o legatura directa cu bolile suferite de unii angajati. ...citeste mai departe despre " Samsung si-a cerut scuze angajatilor care s-au imbolnavit sau au murit lucrand in fabricile sale " pe Ziare.com