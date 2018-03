Santierul Mangalia a ajuns intr-o situatie critica, dupa ce Tudose a blocat vanzarea, ca sa faca statul "barcute". Sute de oameni nu mai au de lucru

Deja mai bine de o treime dintre salariati, desi vin inca la serviciu, nu mai au ce lucra. Societatea detinuta de sud-coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) si de statul roman mergea pe pierdere de ani buni. In decembrie 2017, olandezii de la Damen erau pe punctul de a prelua afacerea si a incerca sa o puna pe picioare, cand Guvernul Tudose a decis sa impiedice tranzactia.Liderul Sindicatului Liber "Navalistul", Laurentiu Gobeaja, sustine ca, in urma cu doar trei luni, toata lumea se astepta ca santierul, care a pierdut peste 2 miliarde de lei doar in perioada 2012-2016, sa fie preluat de olandezii de la Damen. Acestia au afaceri de succes in 120 de tari si au raportat, in 2016, o cifra de afaceri de 1,7 miliarde de euro. In consecinta, reprezentau speranta de redresare financiara a Santierului Naval de la Mangalia, detinut de DSME (cu 51% din actiuni) si de Ministerul Economiei (prin intermediul Santierului Naval 2 Mai, in care este actionar majoritar)."Era sigur, in proportie de 99%, ca Damen va prelua actiunile partii sud-coreene. Am purtat discutii formale cu viitoarea conducere. Mai mult, conducerea societatii impreuna cu Damen accesase o linie de credit pentru a putea continua lucrarile. Se pregatea chiar organizarea unei festivitati", a declarat pentru Ziare.com Laurentiu Gobeaja.Festivitatea respectiva n-a mai avut loc, insa, in conditiile in care Guvernul Tudose a decis ca statul roman sa isi exercite dreptul de preemptiune si sa incerce sa cumpere pachetul majoritar de actiuni al Santierului Naval Daewoo Mangalia, in locul olandezilor de la Damen."Trebuie sa facem niste fregate si poate le facem noi. Ca altii le-ar fi putut face. Sa facem si mentenanta la noi. Poate facem si o barcuta acolo. Dar nu e posibil cu atata Dunare si mare sa nu aiba tara un santier naval", a declarat Mihai Tudose, premierul Romaniei de la acea data.Statul nu si-a dus actiunea pana la capat, ci doar a tulburat apele, in santierul de la Mangalia.Rezultatele nefaste ale deciziei de atunci a Guvernului se vad astazi: Santierul Naval Daewoo Mangalia, aflat deja intr-o situatie financiara precara, a ajuns sa nu mai aiba ce le da de lucru multora dintre salariati."In ...citeste mai departe despre " Santierul Mangalia a ajuns intr-o situatie critica, dupa ce Tudose a blocat vanzarea, ca sa faca statul "barcute". Sute de oameni nu mai au de lucru " pe Ziare.com