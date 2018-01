Sase companii energetice, amendate cu 15,8 milioane de euro de Consiliul Concurentei

Cea mai mica amenda a fost in valoare de 526.201 lei, in timp ce cuantumul cel mai mare a fost de 27,423 milioane de lei.Lista companiilor amendate cuprinde: Ecro SRL (526.201 lei, echivalentul a 113.709 de euro), Electromagnetica S.A. (10.024.824 lei, echivalentul a 2.166.311 euro), Elster Rometrics SRL (11.212.808 lei, echivalentul a 2.423.028 euro), Energobit S.A. (13.112.674 lei, echivalentul a 2.833.579 euro), Landis+GYR AG (27.423.377 lei, echivalentul a 5.926.047 euro) si S.E. Electrica S.A. (10.800.984 lei, echivalentul a 2.334.035 euro).Potrivit autoritatii de concurenta, in cadrul investigatiei, declansata in septembrie 2015, s-a constatat faptul ca AEM S.A., Energobit S.A., Elster Rometrics SRL, Landis+GYR AG si Ecro SRL au participat la o intelegere pentru impartirea unor licitatii publice organizate de catre operatorii retelelor de distributie a energiei electrice, cum sunt EON, Enel si CEZ."Companiile au stabilit modul in care urmau sa participe la licitatii, astfel incat sa nu se suprapuna si fiecare dintre participanti sa castige contracte de furnizare de echipamente cu eforturi minime. Efectele intelegerilor anticoncurentiale au condus la cresterea artificiala a preturilor de achizitie pentru respectivele echipamente, costurile suplimentare fiind translatate catre consumatorii finali care plateau facturi mai mari pentru energia electrica. Comportamentul anticoncurential s-a derulat in perioada 27 noiembrie 2008 - 30 septembrie 2015 si a vizat numeroase proceduri de licitatie publica derulate in acest interval de timp", se arata in comunicatul citat.De asemenea, Consiliul Concurentei sustine ca a constatat faptul ca unii angajati ai SE Electrica S.A., companie organizatoare de licitatii publice pentru achizitionarea de contoare si echipamente conexe, au fost implicati realizarea acestor intelegeri, consultandu-se cu companiile cu privire la elaborarea documentatiei de participare la procedurile de achizitie publica, facilitand in acest fel, schimbul de informatii sensibile din punct de vedere comercial.In cadrul aceleiasi investigatii, Consiliul a constatat existenta unei intelegeri i ...citeste mai departe despre " Sase companii energetice, amendate cu 15,8 milioane de euro de Consiliul Concurentei " pe Ziare.com