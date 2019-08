Scad vanzarile de tigari la nivel mondial. Cele mai mari companii din lume negociaza o fuziune de 200 de miliarde de dolari

Actiunile Altria, companie care a fost separata de Philip Morris in urma cu un deceniu, au crescut marti cu peste 6%, dar ulterior au scazut cu 3,3%, dupa ce CNBC a relatat ca acordul nu include o prima.Titlurile Philip Morris au scazut cu 6,8%, unii analisti punand sub semnul intrebarii ratiunea unei fuziuni, care ar reuni cei doi proprietari ai brandului de tigari Marlboro, transmite Reuters.O fuziune ar crea o companie cu o valoare de piata de peste 200 de miliarde de dolari, reprezentand al patrulea cel mai mare acord de acest tip din toate timpurile, potrivit datelor Refinitiv.Analistii si investitorii au anticipat de mult timp ca cele doua companii ar putea fuziona, luand in considerare presiunile in crestere exercitate de scaderea vanzarilor de tigari si necesitatea de a investi in alte surse de venituri.Philip Morris, care isi desfasoara activitatea in afara Statelor Unite, a dezvoltat un produs cu tutun incalzit, numit iQOS. Altria, care opereaza in SUA, detine o participatie de 35% la compania de vaping Juul Labs.Volumul vanzarilor de tigari al industriei la nivel mondial a scazut in 2018 cu 4,5%, in termeni ajustati, potrivit analistilor firme Cowen. In schimb, piata tigarilor electronice a valorat circa 11 miliarde de dolari in 2018 si ar urma sa creasca cu peste 8% pe an in urmatorii cinci ani, potrivit firmei de cercetare Mordor Intelligence.In luna aprilie, Philip Morris a obtinut acordul Administratiei pentru Medicamente si Alimente din Statele Unite pentru comercializarea iQOS in Statele Unite, acesta fiind o mare victorie pentru o companie care vrea sa se dezvolte dincolo de tigarile traditionale.Altria poate deja sa comercializeze iQOS in Statele Unite, in cadrul unui acord de licentiere care include plata unor redevente catre Philip Morris. In acelasi timp, Altria s-ar putea folosi de prezenta globala a Philip Morris pentru extinderea internationala a Juul.Intr-o nota adresata clientilor, Bonnie Herzog, analist la Wells Fargo, a afirmat ca acordul ar crea principala companie de nicotina la nivel global, prin inbunatatirea fluxului de numerar si accelerarea extinderii la nivel mondial a Juul si iQOS.Philip Morris are venituri anuale de aproape 30 de miliarde de dolari ...citeste mai departe despre " Scad vanzarile de tigari la nivel mondial. Cele mai mari companii din lume negociaza o fuziune de 200 de miliarde de dolari " pe Ziare.com