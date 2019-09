Securitatea afacerii ca resursa de putere a unei companii

Securitatea afacerii este un capitol omis din cartile de economie pentru ca mediile academice nu fac diferenta intre teoretic si practic, la nivel de abordare. Dar deciziile unui manager sau ale unui general de armata sunt evaluate numai si numai dupa criteriul practic, adica in dihotomia: profit-pierdere, victorie-infrangere. Nu exista jumatati de victorie si nici criterii morale sau estetice. In razboi si in business, totul se judeca in functie de rezultat.Principiul fortei din razboiul militar a fost preluat si rafinat de razboiul economic. Primele economii ale lumii au in "spate" cele mai puternice armate. Cele mai puternice multinationale au in "spate" departamente de securitate si intelligence de dimensiunile serviciilor de informatii ale unei tari. Astfel, in business ca si in razboi, principiul fortei dicteaza regulile. Este o lupta teribila in care nu mai exista granite, nu se mai respecta regulile si cu cat esti mai mic cu atata o patesti mai rau.Lupta, in acest razboi economic global, este peste tot: multinationalele lupta pentru a-si pastra pozitia dominanta, antreprenorii locali lupta pentru a cuceri sau pastra diverse sectoare de piata, in vreme ce o mare parte a antreprenorilor lupta sa supravietuiasca.Daca forta dicteaza totul si in economie, atunci ne intrebam daca mai merita sa incepi o afacere noua. Raspunsul este DA, pentru ca in momentul in care razboiul clasic s-a transformat in razboi economic, tacticile militare au fost transpuse si ele in economie. Napoleon ne-a dat solutia care s-a dovedit castigatoare la Austerlitz "arta purtarii unui razboi cu o armata inferioara inamicului consta in a avea efective mai mari decat acesta in punctele care urmeaza sa fie atacate sau aparate". Managerii de pe Wall Street au inteles imediat cum aceasta componenta nontangibila a economiei care este CUNOASTEREA PRACTICA face diferenta intre castig si pierdere.Acesta componenta de knowledge a devenit o arma redutabila in razboiul economic si a creat un domeniu nou in economie, securitatea afacerii. Regasim acest domeniu abordat fie din perspectiva corporativa - ca departament intern in cadrul unei companii - fie din cea a furnizorilor independenti care presteaza servicii de securitate a afacerii Securitatea afacerii are patru functii principale:- este rolul major in cadrul securitatii unei afaceri. Pe principiul ca nicio lovitura care a fost anticipata nu a distrus o armata si toate loviturile care nu au fost anticipate au fost fatale, asa si in business - succesul depinde in mare masura de puterea de anticipare a managerului. De fapt, si in business este ca si in politica: a guverna inseamna a anticipa.Departamentul de securitate trebuie sa furnizeze toata cunoasterea necesara, pentru ca un manager sa poata anticipa piata. Numai asa isi va putea concentra toate resursele in punctele strategice pentru a obtine victoria in mod sigur cu resurse minime. Informatiile utile sunt cele de tipul intelligence-ului militar, adica cele care urmaresc INTENTIA adeversarului. Nu ne ajuta cu nimic sa stim cate tancuri are inamicul, ce modele si ce culori - informatia utila este sa stim ce intentii are adversarul cu acele tancuri.- departamentul de securitate creeaza retele de informatii interne si externe companiei care functioneaza ca niste senzori de risc. Cele interne colecteaza si analizeaza continuu informatiile care vin din interiorul companiei, pentru a identifica rapid vulnerabilitatile, iar cele din exterior pentru a identifica amenintarile reale.Similitudinea cu problematica militara se regaseste si in economie - daca marii generali citeau cartea lui Hitler in 1925 puteau anticipa ce urmeaza si puteau evita un razboi Mondial. La fel si crizele economice din 1929 si 2017 - toate au avut semnele lor. A invins cine a tinut cont de ele. Securitatea economica este despre a identifica avertismentele din piata si a actiona preventiv. A ignora avertismentele este reteta perfecta a esecului, atat in afaceri cat si in razboi.- securitatea afacerii reglementeaza si vegheaza la respectarea cadrului procedural intern si rezolvarea problemelor aparute. Analizeaza si evalueaza continuu toate informatiile de sistem. Ofera solutii practice pentru rezolvarea problemelor aparute si recuperarea pierderilor, daca este cazul. In final, creeaza proceduri interne de lucru care sa asigure desfasurarea activitatilor optime ale companiei, in conditii de securitate deplina.- in razboi, ca si in economie, cu cat este mai inalta o functie, cu atat este mai mica indrazneala de a actiona. Un manager poate avea la indemana toate informatiile necesare pentru a lua cea mai buna decizie, dar, daca nu este hotarat si, in final, EZITA, totul este inutil, iar esecul este garantat. Nu exista evolutie fara asumarea unui risc. Si mai este ceva, tot preluat din zona militara, care ar trebui sa fie motto-ul tuturor cartilor de management: "Conducatorul care vazand ca razboiul este iminent ezita sa loveasca primul se face vinovat de crime impotriva tarii sale" - Carl von Clausewitz).Indeplinind functiile enumerate mai sus, securitatea afacerii devine cea mai noua componenta a puterii economice - componenta informationala, care se alatura celei patrimoniale si celei comerciale.Ar trebui precizat si ce NU este securitatea afacerii - nu este despre spionaj industrial, despre investigatii si filaj detectivistic si nu se face cu amatori, pseudo-specialisti sau consultanti atotstiutori. Nu este un loc caldut unde se retrag la pensie coloneii si generalii si pot transpune experienta lor din serviciile de informatii, politie si armata intr-o companie privata. "Soldatii" care activeaza in domeniul securitatii afacerilor nu provin de la West Point, ci de la Mercyhurst, Brunel sau L' Ecole de Guerre Economique. Asa cum niciun general nu vrea sa lase un tanc pe mana unui doctor in economie tot asa si niciun manager nu ar trebui sa-si lase afacerea pe mana unui militar, chiar daca ar fi Napoleon. Exagerez pentru a sublinia faptul ca securitatea afacerii este un domeniu stiintific ce tine de economie si nu o abilitate personala sau care completeaza o cariera militara.Cum stam in Romania in domeniul securitatii afacerii? Stam foarte bine. Exista companii private care ofera astfel de servicii si care sunt competitive si cunoscute la nivel european. Mediul de afaceri romanesc a creat nevoia de securitate a companiilor private si a "fortat" profesionalizarea in domeniului securitatii afacerii.Exista cel putin cinci firme romanesti de top care indeplinsec criteriile europene de performanta cum ar fi: au o vechime de peste 15 ani, au peste 15-20 de specialisti angajati si specializati la universitati internationale consacrate si genereaza o cifra de afaceri de cel putin cateva sute de mii de euro. In Romania, problema nu o reprezinta lipsa specialistilor, ci neincrederea clientilor in astfel de servicii. In prezent, de aceste servicii beneficiaza aproape in exclusivitate marile companii multinationale.Foarte putini antreprenori romani investesc in aceasta resursa informationala de putere, unii din neincredere, altii din lipsa de resurse, iar altii pur si simplu nu stiu ca exista acest domeniu. Suntem o economie tanara, in care majoritatea antreprenorilor sunt pionieri si fac gresala lipsei de maturitate: cred ca se pricep la toate si nu inteleg ca a guverna inseamna a anticipa si nu a spera ca o sa fie bine.Spre deosebire de mentalitatea britanica, antreprenorul sau managerul roman traieste o pace eterna intr-un timp al bunastarii, chiar daca aceasta lipseste, desprinsi cumva de curgerea timpului istoric sau de evolutia la nivel global, apoi suntem surprinsi. Avem un obicei romanesc care ilustreaza perfect acest lucru: porcusorul nostru autohton este cel mai fericit animal din gospodarie, primeste mancare de trei ori pe zi, are un loc caldut, cineva ii face curatenie etc. pana intr-o dimineata friguroasa de Ignat cand este lovit mortal exact de lovitura pe care nu a anticipat-o.Articol semnat de: Ioan Todea - Founder & Chairman - www.total-trust.com