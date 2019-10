Seful Airbus Europa: Luam in calcul sa renuntam la constructia fabricii din Brasov

Declaratia a fost facuta de Olivier Michalon, sef pe regiunea Europa la Airbus Helicopters, intr-un interviu acordat News.ro.In 2016, la Ghimbav a fost inaugurata fabrica Airbus Helicopters Industries, destinata sa produca elicoptere H215M, iar seful Airbus Europa spune ca nu a primit nici pana acum o oferta concreta din partea autoritatilor romane, pentru a putea demara constructia de elicoptere.Mai mult, la acel moment, spune el, erau trei state in regiune care isi doreau aceasta fabrica, insa Olivier Michalon este chiar cel care a insistat ca fabrica sa se faca in Romania. Daca nu va ajunge la o intelegere cu viitorul guvern, Airbus ar putea decide chiar sa mute fabrica in alta tara."In 2015, am avut o viziune, sa ne extindem amprenta industriala in Brasov. Si astfel am materializat ideea care a condus la decizia de a incepe acest nou proiect, care in 2016 a fost inaugurat de prim-ministrul de atunci, dar si de presedintele Frantei la acea vreme, Francois Hollande si de catre mine. La acel moment, impresia noastra a fost ca Romania va inlocui vechile elicoptere Puma Socat.Intelegem insa ca e vorba de o investitie mare si ca e nevoie de timp si am fost extrem de rabdatori. Iar in august 2017, cand presedintele Emmanuel Macron a venit la Bucuresti, unde a purtat discutii cu presedintele Romaniei si a existat confirmarea ca proiectul va continua. Si noi am fost foarte optimisti in aceasta privinta. Din pacate, nimic altceva nu s-a intamplat", a spus Olivier Michalon.Michalon a fost prezent, miercuri seara, in Romania, la un eveniment pentru aniversarea a 50 de ani de istorie a companiei."Oferta nu mai venea"Cladirea a fost construita, Airbus a inceput sa transfere echipamente acolo, insa "oferta nu mai venea", mai spune Olivier Michalon.El afirma ca Airbus a investit deja in fabrica de la Ghimbav 10 milioane de euro, pentru care a primit si subventii de la autoritatile locale. In plus, a platit si taxe la bugetul de stat."Dar am observat ca proiectul nu va merge mai departe. Astfel ca am decis imediat sa dam inapoi subventiile primite, pentru ca proiectul nu a fost lansat si noi nu am vrut sa para ca am luat bani pe care nu i-am folosit pentru productia aparatelor.Ne-am dorit sa fim total cinstiti. De atunci am avut multe, ...citeste mai departe despre " Seful Airbus Europa: Luam in calcul sa renuntam la constructia fabricii din Brasov " pe Ziare.com