Seful OMV cere UE sa protejeze companiile care risca sa fie sanctionate de SUA pentru Nord Stream 2

Grupul rus Gazprom livreaza gaze naturale Germaniei printr-o serie de conducte amplasate in Marea Baltica, denumite Nord Stream. In 2015, Gazprom si un grup de companii europene, respectiv E.ON, Wintershall, Shell, OMV si Engie, au semnat un acord pentru realizarea proiectului Nord Stream-2, ce presupune constructia a inca doua conducte pe langa cele doua deja existente."As vrea sa stiu daca Europa va proteja sau nu independenta statelor membre atunci cand altcineva va dori sa dicteze Europei ce tip de politica energetica ar trebui sa urmeze", a declarat Rainer Seele pentru cotidianul Financial Times.Seful OMV a apreciat ca opozitia SUA fata de proiectul Nord Stream 2 este fundamentata pe dorinta acestora de a-si majora exporturile de gaze naturale lichefiate spre Europa. "Ei au decis ca, pentru a-si consolida exporturile de GNL, trebuie sa sanctioneze gazele naturale din Rusia. Asa vad eu lucrurile. Si acest lucru este inteles si de politicienii europeni", a spus Seele.Aceste comentarii vin dupa ce, saptamana trecuta, secretarul american al Energiei, Rick Perry, a anuntat ca un proiect de lege care prevede sanctionarea companiilor implicate in proiectul Nord Stream 2 va fi publicat "in viitorul apropiat". "Opozitia fata de Nord Stream 2 inca exista in Statele Unite. Senatul Statelor Unite urmeaza sa adopte un proiect de lege, Camera Reprezentantilor il va aproba si apoi va merge catre presedinte pentru a fi semnat. Aceasta lege va introduce sanctiuni pentru Nord Stream 2", a sustinut Perry in cadrul unei vizite efectuate la Kiev.La fel ca si directorii altor companii implicate in Nord Stream 2, Rainer Seele sustine ca acest gazoduct este necesar in conditiile in care productia interna de gaze a UE va scadea in urmatorii ani, iar Rusia ofera cea mai ieftina alternativa. Criticii Nord Stream 2 avertizeaza, insa, ca acest gazoduct face din Uniunea Europeana un ostatic al Moscovei.Rainer Seele a spus ca incercarea SUA de a descrie Moscova drept un partener in care nu poti sa ai incredere nu coincide cu propria sa experienta. "Am avut de-a face cu diferite regimuri politice si experienta noastra este clara: nu a fost o singura zi, un singur minut in care nu am primit intreaga cantitate de energie pe care o avem in contract cu Rusia", a subliniat Seele. Acesta a adaugat ca actuala criza politica prin care trece Austria, si care a dus la demiterea cancelarului Sebastian Kurz, nu va avea un impact asupra OMV.Conducta Nord Stream 2 este preconizata sa devina operationala la finele lui 2019. Costul total al proiectului este estimat la 9,5 miliarde euro.Grupul austriac OMV este actionarul majoritar al Petrom, cu o participatie de 51,01%, iar Ministerul Energiei detine 20,64% din actiunile OMV Petrom.Petrom este cea mai mare companie romaneasca de petrol si gaze, cu activitati in sectoarele Upstream (Explorare si Productie), Downstream Oil (Rafinare si Marketing), Downstream Gas (Gaze si Energie) .