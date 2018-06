Schultz va renunta la pozitia sa din consiliul de conducere pe 26 iunie, scrie BBC.Decizia a ridicat intrebari privind ambitiile sale politice.Intr-un interviu acordat New York Times, Schultz nu a exclus o candidatura la presedintie: "Unul dintre lucrurile pe care vreau sa le fac in urmatorul meu capitol este sa imi dau seama daca as putea la randul meu sa dau inapoi. Nu stiu inca ce inseamna acest lucru".El a adaugat: "Vreau sa imi servesc tara, dar acest lucru nu inseamna ca trebuie sa candidez intr-o functie publica pentru a face acest lucru".Conform New York Times, Schultz a anuntat board-ul companiei inca de acum un an in legatura cu intentia de a se retrage, iar cel mai probabil gestul sau va alimenta speculatiile conform carora ia in calcul o candidatura la presedintie in 2020.El este mentionat adesea drept potential candidat al Partidului Democrat si a devenit tot mai vocal in privinta temelor politice, inclusiv prin critici la adresa presedintelui Donald Trump , despre care a afirmat anul trecut ca "este un presedinte care creeaza episoade de haos in fiecare zi".Luni, el a anuntat pentru prima data ca ar putea lua in calcul o candidatura."Vreau sa fiu sincer cu voi, fara sa creez titluri speculative", a declarat el pentru New York Times."De ceva vreme sunt foarte ingrijorat pentru tara noastra - divizarea crescanda din plan intern si pozitia noastra in lume", a afirmat Schultz.Howard Schultz, in varsta de 64 de ani, a inceput sa lucreze la Starbucks in 1982 ca director de operatiuni si marketing. El conduce consiliul de administratie din 1985.In timpul mandatului sau, Starbucks a crescut de la 11 cafenele la peste 28.000 de unitati in 77 de tari, iar pretul actiunilor firmei a crescut cu 21.000%, scrie BBC, invocand date furnizate de companie.Citeste si Starbucks si Nestle , parteneriat de 7 miliarde de dolari ...citeste mai departe despre " Seful Starbucks pleaca din companie dupa 36 de ani. Ar putea candida la Casa Alba " pe Ziare.com