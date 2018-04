Semnal de alarma al Consiliului Investitorilor Straini: Increderea intreprinzatorilor in economia romaneasca a scazut la jumatate

Redam integral concluziile la care a ajuns Consiliul Investitorilor Straini, potrivit unui comunicat postat de organizatie pe siteul propriu:Peste 70% dintre respondentii care au luat parte la realizarea Business Sentiment Index au spus ca in ultimele 6 luni (perioada de referinta) li s-a diminuat increderea in mediul autohton de afaceri si considera ca acesta s-a deteriorat.Aceste cifre nu sunt de bun augur pentru Guvern, in conditiile in care printre prioritatile acestuia se numara cresterea nivelului investitiilor straine in economia romaneasca, obiectiv greu de atins in aceste conditii.FIC Business Sentiment Index demonstreaza ca exista mai multe constrangeri structurale care impiedica realizarea de noi investitii, Astfel, dintre respondenti:68% cred ca forta de munca disponibila nu e suficient de competitiva, in comparatie cu cea din alte tari din regiune;85% considera ca sistemul fiscal este necompetitiv, fapt pe care il punem in deosebi pe seama modificarilor aduse Codului Fiscal si a lipsei modernizarii administratiei fiscale;96% intampina dificultati din cauza legislatiei neclare si in permanenta schimbare;92% au caracterizat infrastructura existenta ca fiind necompetitiva, ceea ce nu mai surpinde pe nimeni;100% au declarat ca birocratia din Romania este impovaratoare in comparatie cea din alte state din Europa din care au afaceri. Deasemenea, toti respondentii s-au plans plans de lipsa de transparenta si de inconsistenta politicilor publice.Investitiile straine au atins un nivel de 4,5 miliarde de euro in 2017, in usoara crestere comparativ cu anii 2016 si 2015, dar atingand doar jumatate din volumul inregistrat in 2007-2008, inainte de criza. Mare parte dintre aceste investitii au fost realizate de intreprinzatorii deja prezenti pe piata locala, care s-au adaptat la cresterile inregistrate de economia locala, de cea europeana si de cea globala.Oricum, Romania are nevoie de noi investitori, in afara celor pe care deja ii are, pentru a aduce mai mult capital si mai multa tehnologie pe piata. O analiza recenta a Bancii Mondiale a aratat ca investitiile straine atrase de Romania in 2016 reprezentau doar ...citeste mai departe despre " Semnal de alarma al Consiliului Investitorilor Straini: Increderea intreprinzatorilor in economia romaneasca a scazut la jumatate " pe Ziare.com