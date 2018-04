Senatul a adoptat infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii. Lista companiilor a fost redusa drastic

Initiativa legislativa a primit 72 de voturi "pentru", 30 de voturi "impotriva" si o abtinere si urmeaza sa ajunga in Camerei Deputatilor, care este for decizional pe acest proiect de lege.Proiectul a fost adoptat cu mai multe amendamente propuse de Guvern.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a afirmat, marti, ca amendamentele depuse la initiativa legislativa pentru infiintarea FSDI vin in urma unor subiecte discutate cu Comisia Europeana."Amendamentele vizeaza in special subiecte pe care le-am discutat la nivelul Comisiei Europene, cu cei de la Eurostat si asupra carora cei de la Eurostat au spus ca sunt acceptabile si vor face ca acest instrument sa fie considerat in afara bugetului, ceea ce este foarte important. Amendamentele vizeaza in special modul in care statul desemneaza in Consiliul de supraveghere reprezentantii sai. Aici s-a stabilit clar sa nu fie mai mult de doi reprezentanti din partea statului in Consiliul de supraveghere", a spus Teodorovici, citat de Mediafax.El a mai precizat ca in acest fond vor fi numai companiile profitabile."Un alt element important este acela legat de faptul ca Fondul trebuie sa fie cel care sa decida vizavi de vanzarea unui pachet de actiuni la acele companii care sunt parte din Fond, si nu statul, ceea ce este o abordare normala si logica. Oricum, Fondul este obligat prin lege (...) sa actioneze in interesul economic al Romaniei. Deci, nu poate sa fie un risc, un derapaj de alta natura", a completat ministrul de Finante.Astfel, potrivit Profit .ro, Guvernul a transmis Parlamentului reducerea de la 89, cat prevedea ultima varianta a proiectului, la 23 a numarului de companii care sa constituie capitalul initial al FSDI.Din lista initiala de companii au fost eliminate Biofarm, Societatea Nationala a Sarii, Compania de Investitii pentru Turism si Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie.Cele care raman sunt: Electrica, Delgaz Grid SA, E.ON Energie Romania, Chimcomplex, OMV Petrom , Telekom Romania, Antibiotice SA, Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune, Loteria Romana , IAR SA, Oil Terminal , Cuprumin, Unifarm, SN Apelor Romane, Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime, Romgaz Hidroelectrica , CN Aeroporturi Bucuresti, Nuclearelectrica , Imprimeria ...citeste mai departe despre " Senatul a adoptat infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii. Lista companiilor a fost redusa drastic " pe Ziare.com