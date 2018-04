Termenul de dezbatere a proiectului de lege al PSD si UDMR a fost depasit, astfel ca acesta a fost aprobat tacit. Proiectul a fost propus pentru respingere de doua ori de catre senatorii din comisia de specialitate, insa nu a mai fost votat in plen, pentru ca, intre timp, termenul legal de dezbatere a fost depasit, potrivit Profit .ro.Astfel, initiativa e considerata adoptata si va fi trimisa Camerei Deputatilor, for decizional in acest caz.Autorii proiectului sustin ca lucrarile publice si achizitiile ar trebui sa fie facute in baza celui mai bun raport pret-calitate, pentru ca cetatenii "merita produsele cele mai bune", care nu sunt neaparat si cele mai ieftine.Amintim ca, in luna septembrie 2017, PSD si UDMR au depus in Parlament un proiect de lege prin care licitatiile pentru achizitiile publice vor fi castigate nu de catre ofertantii care propun pretul cel mai mic, ci in baza raportului calitate-pret, care va fi stabilit de contractor.Atunci se atragea atentia ca astfel se deschide o poarta larga firmelor de casa ale partidelor, iar exprimarea foarte vaga ar putea genera abuzuri din partea primariilor.Amintim si ca Guvernul a modificat si completat legislatia achizitiilor publice, prin ordonanta de urgenta, in 20 decembrie 2017. Potrivit Executivului, scopul modificarilor a fost de a simplifica, clarifica si corela unele prevederi, precum si de a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice.Mai multe detalii puteti citi aici: Cu greu vom mai afla ce se cumpara din banii publici: Guvernul a modificat Legea achizitiilorCiteste si Procurorul general: Banul public este o miere la care trag foarte multi. Oameni de paie sunt folositi la fraude ...citeste mai departe despre " Senatul a adoptat tacit proiectul privind achizitiile publice: Se elimina criteriul celui mai mic pret " pe Ziare.com