SEO si avantajele Pozitionarii in Topul Motoarelor de Cautare

Google analizeaza mai mult de 200 de factori atunci cand ofera un rezultat, si face asta intr-o fractiune de secunda. Este clar ca motoarele de cautare ne fac viata mai usoara, si ne ajuta sa aflam absolut orice informatie din orice domeniu.Ele nu doar ca fac mai usoara viata utilizatorilor, dar ajuta foarte mult si afacerile de orice marime. Companiile mari platesc sume exorbitante pentru a se promova pe Google, dar cum ar fi sa apari in cautari, fara sa platesti nimic de fiecare data cand cineva da click pe site-ul tau?Cu siguranta este un mare beneficiu, iar in acest articol vom vedea avantajele seo si de pozitionare in topul motoarelor de cautare.In ziua de azi este esential pentru orice afacere din orice domeniu sa aiba un site de prezentare al produselor sau serviciilor oferite. Iar daca acest site nu este bine pozitionat in motoarele de cautare (SERPS), atunci potentialii clienti pur si simplu nu vor afla de acea companie. Astfel firma pierde clienti si pierde bani. Dar daca exista o pozitionare buna pe Google, atunci mai multi oameni afla de companie si apoi devin clienti fideli.Poate ca un client a vazut o companie prin oras, sau a vazut o reclama pe un panou sau la televizor. Apoi, el va vrea sa afle mai multe despre acea firma inainte sa apeleze la produsele sau serviciile oferite de aceasta. El va cauta pe Google unde va spera sa gaseasca site-ul firmei si mai multe informatii. O buna prezenta online este benefica pentru cei interesati de companie si va creste reputatia acesteia.Studiile arata ca site-urile ce apar cel mai sus in cautari sunt cele mai de incredere pentru clienti. Optimizarea site-ului pentru anumite cuvinte cheie cautate de utlizatori duce la mai multi clienti bine targetati. Iar asta inseamna mai multe conversii, deci mai mult profit.Banii investiti acum in SEO vor duce la rezultate constante pe termen lung, spre deosebire de reclamele platite pe Google care ofera rezultate doar cat timp se plateste. Daca intr-o luna investiti 1.000 de lei in reclame Google, sa zicem ca aduceti pe site 1.000 de utilizatori. Dar daca in luna urmatoare nu mai investiti nici un leu in reclame platite, nici nu veti mai obtine vreun nou utilizator pe site. Dar daca acum investiti 1.000 de lei in SEO si cresteti in mod organic in cautarile pe Google, sute sau chiar mii de utilizatori pot sa ajunga pe site, multe luni sau chiar ani de acum inainte.Iata deci cateva dintre avantajele pozitionarii in topul motoarelor de cautare. Domeniul SEO (optimizarea in motoarele de cautare) este un domeniu foarte vast si intr-o continua schimbare.