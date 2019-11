Smart City Industry Awards, evenimentul etalon al Industriei de Smart City din Romania, ajunge la cea de-a 4-a editie

Cele 10 categorii de interes sunt: Smart Mobility, Smart Economy, Smart Government, Smart Citizen, Smart Environment, Smart Living, Smart Energy, Best AI Project, Smart Education si Smart Real Estate.Cele 8 premii speciale sunt: Best Smart City Project, Mayor of the Year, Best Smart City Company, CEO of the Year, City Manager of the Year, Partner of the Year, Most active member si Smart City Industry Best Mass Media Supporter.Inscrierea proiectelor este gratuita si se poate efectua pe website-ul www.scia.ro , pana pe data de 25 noiembrie 2019.Juriul Smart City Industry Awards 2019 este format din promotori ai conceptului de Smart City, personalitati din industrie, care au contribuit activ la dezvoltarea comunitatilor inteligente din Romania:- Presedintia juriului este propusa domnului Emil Boc , Primarul Municipiului Cluj Napoca, atat pentru castigarea premiului Mayor of the Year 2018, cat si a premiului Best Smart City Project 2018- Paula Parvanescu, fost secretar de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat- Ioan Gaf-Deac, City Manager in cadrul Primariei Sectorului 4 din Bucuresti- Maria-Manuela Catrina, fost secretar de stat in cadrul Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI)- Andrei Cosuleanu, fondatorul Act for Tomorrow- Victor Maxim, fondatorul Tomis Hub si Constanta Altfel- Mona Nicolici, Managerul Departamentului Sustenabilitate al OMV Petrom Romania si coordonatorul programului RO SMART in Tara lui Andrei- Magda Bei, presedinte al Asociatiei Romane pentru Smart City, filiala Constanta si fondatorul Graphtec Design- Sarolta Besenyei, expert al Comisiei Europene si vicepresedinte al Asociatiei Romane pentru Smart City- Liviu Stoica, fost City Manager al Municipiului Targoviste si presedinte al Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei- Gratian Mihailescu, fondatorul start-up-ului global UrbanizeHub Romania- Conf. dr. ing. ec. Florin Nemtanu, expert ARSC in mobilitate si conferentiar la Facultatea de Transporturi din cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti- Conf. univ. dr. Ciprian Caragea, expert ARSC in IoT si Big Data si Prorector Universitatea Ecologica din Bucuresti- Lect. univ. dr. Catalin Vrabie, expert ARSC in e-government si lector in cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA)- Conf. univ. dr. Aurelian Baluta, directorul Centrului de Cercetari in Domeniile Managementului, Contabilitatii si Informaticii de Gestiune (CCDMCIG) din cadrul Universitatii Spiru Haret.Jurizarea proiectelor se va realiza in mod obiectiv, pe baza urmatoarelor criterii: 20% Grad de replicabilitate, 20% Functionalitate si implementare, 20% Impact in comunitate, 20% Inovatie si creativitate, 20% Calitate.Smart City Industry Awards este un eveniment premium, exclusivist, dedicat celor care sunt implicati in Industria Smart City din Romania. Accesul se face strict pe baza de invitatie. Persoanele interesate pot solicita o invitatie prin completarea unui formular pe website-ul evenimentului www.scia.ro.Editia din 2018 a Smart City Industry Awards a avut loc la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, pe data de 10 decembrie. La eveniment au participat peste 200 de persoane, factori decidenti din sectorul public, ambasadori si top managementul companiilor prezente pe piata din Romania. Castigatorii premiilor principale din cadrul SCIA 2018 au fost:- City Manager of the Year: Domnul Nicolaie Moldovan, City Manager Alba Iulia- Mayor of the Year: Domnul Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca- Best Smart City Company: Orange Romania - Programul Orange Fab- Best Smart City Project: Primaria Municipiului Cluj