Smartree Romania va avea un nou CEO, in persoana Alexandrei Peligrad, actual Chief Financial Officer al companiei

Alexandra Peligrad a detinut timp de aproape 10 ani functia de Chief Financial Officer in Smartree Romania, fiind alaturi de echipa inca din 2009, iar implicarea sa in toate proiectele majore ale companiei au transformat-o in alegerea fireasca pentru preluarea functiei de CEO. In acest context, procesul de tranzitie catre noul management va fi unul lin, fara impact major in proiectele si procesele operationale Smartree."Ma bucur sa preiau aceasta functie si sa pot continua procesul de dezvoltare accelerata a companiei, astfel incat sa ramanem un partener de incredere pentru clientii nostri si principala optiune a companiilor multinationale si romanesti in procesul lor de automatizare si eficientizare a fluxurilor de resurse umane", a declaratAnterior colaborarii cu Smartree, Alexandra Peligrad a ocupat diverse pozitii cheie in departamentele Financiar si Business Development din cadrul grupului Rompetrol si detine un Master in Business Administration la Central European University Business School si o certificare ACCA.Cu o cifra de afaceri de 17 milioane de euro in 2018, in crestere cu cca 20% fata de anul precedent si peste 90 de angajati in cele patru birouri din Bucuresti, Pitesti, Craiova si Timisoara, Smartree s-a focusat in ultimii ani pe dezvoltarea de servicii si solutii cat mai customizate pentru necesitatile in continua evolutie ale pietei HR, inclusiv dezvoltarea de noi module ale aplicatiei sale HCM, MyStaff.Adrian Stanciu a contribuit semnificativ la cresterea si eficientizarea business-ului Smartree, in perioada in care a ocupat functia de CEO.Smartree, lider in Romania pe piata serviciilor de outsourcing de salarizare si administrare de personal, ofera solutii complete pentru managementul strategic al proceselor de resurse umane, de la salarizare, administrare de personal, recrutare, munca temporara, pana la consultanta in domeniu, oferind posibilitatea organizatiilor de a se concentra pe activitatile care aduc plus valoare si le pot sustine cresterea.