Solutia gasita de Guvern pentru salariatii part-time: Taxele raman mari, doar ca pentru bugetari plateste statul, pentru cei de la privat - patronul

Doar ca, in cazul celor de la privat, care au reclamat ca taxele au crescut atat de mult incat in unele cazuri depasesc suma primita de angajat, solutia gasita de stat nu rezolva problema. Taxele raman uriase, doar ca vor trebui platite separat de angajator, daca vor sa isi pastreze angajatul si sa nu ii scada salariul."Clarificam lucrurile, am introdus in ordonanta aspecte la part-time, sa fie abordare unitara public-privat. Angajatii part-time platesc contributii la ce primesc ca venit, diferenta urmand sa fie suportata de angajator, nemajorand baza, tocmai ca sa nu mai aplicam si cei 2,25%.Este un mecanism care a fost si anul trecut aplicat, se pastreaza acelasi mecanism si anul acesta, cu diferenta reala, si pentru unii mai putin placuta, ca a crescut si salariul minim pe economie si de aici apar multe discutii la nivelul angajatorului", a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Cu alte cuvinte, Guvernul a rezolvat problema acuzatiilor de discriminare, insa problema patronilor care platesc pentru contributii la stat sume mai mari decat salariul angajatilor ramane nesolutionata.Modificarile fiscale decise de PSD-ALDE au afectat dur angajatii part-time, atat de la stat, cat si din mediul privat. Asta pentru ca angajatorii au fost obligati sa plateasca atat contributiile la sanatate, cat si la pensii raportat la salariul minim pe economie, chiar daca angajatul part-time castiga mai putin decat salariul minim.In conditiile in care salariul minim a crescut la 1.900 de lei, contributiile la sanatate si pensii insumate, minimul obligatoriu de platit, au ajuns la 665 de lei, depasind in unele cazuri chiar salariul angajatului si majorand dramatic costurile angajatorului, avand in vedere ca anterior se plateau contributiile raportat la salariul efectiv incasat de angajat.Iar impactul in economie este considerabil, avand in vedere ca vorbim de peste 1 milion de angajati part-time.Noua modificare la ordonanta de urgenta privind masurile fiscale a primit aviz favorabil de la Consiliul Economic si Social si va ajunge la ora 16:00 pe masa Guvernului pentru aprobare.Initial s-a anuntat o solutie doar pentru angajatii de la statMinistrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a venit zilele trecute cu o solutie, insa doar pentru angajatii de la stat. Ea a de ...citeste mai departe despre " Solutia gasita de Guvern pentru salariatii part-time: Taxele raman mari, doar ca pentru bugetari plateste statul, pentru cei de la privat - patronul " pe Ziare.com