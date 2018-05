Sony cumpara EMI pentru 2,3 miliarde dolari, devenind cea mai mare casa de discuri

Achizitia, in urma careia Sony obtine acces la un catalog de peste doua milioane de cantece de la Queen la Pink, Kanye West, Sam Smith si Sia, este cea mai mare de pana acum realizata de directorul general Kenichiro Yoshida, care a preluat conducerea companiei in aprilie, transmit Reuters si DPA.In urma tranzactiei, Sony vrea sa profite de cresterea rapida a serviciilor de streaming muzical, cum ar fi Spotify si Apple Music, care au condus la o redresare in industria muzicala.In prezent, EMI domina 15% din industria caselor de discuri iar, alaturi de divizia Sony ATV, va face din compania nipona liderul acestei industrii, cu o cota de piata de 26%, a afirmat un purtator de cuvant al Sony.Alti jucatori majori sunt Universal Music Group si Warner Music Group.Conform acordului, Sony isi va majora participatia de la 30% la 90%, achizitionand participatia detinuta de Mubadala Investment Company. Restul de 10% va fi detinut de mostenitorii lui Michael Jackson.