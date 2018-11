"Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele juridice de drept public nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri depuse la institutiile sau autoritatile publice ori emise sau incheiate in relatia cu institutiile sau autoritatile publice", se stipuleaza in proiectul de lege.De asemenea, actul normativ adoptat de Senat prevede ca "fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, entitatilor fara personalitate juridice, precum si persoanelor juridice de drept public aplicarea stampilei pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri, savarsita de catre persoane din cadrul unei institutii sau autoritati publice, constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acesteia".Prevederile propuse in proiectul de act normativ nu se aplica persoanelor carora prin legi speciale li se impune expres folosirea stampilelor in cadrul exercitarii unor profesii reglementate.In expunerea de motive, initiatorii propunerii legislative arata ca "la ora actuala, stampila nu mai reprezinta un garant al veridicitatii actelor, data fiind multiplicarea mijloacelor prin care aceasta poate fi procurata, aceasta trebuind inlocuita cu alte metode de identificare, un exemplu in acest sens fiind semnatura electronica".Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea OUG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare a fost initiata de un grup de parlamentari de la USR, PSD, PNL si PMP si va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz. ...citeste mai departe despre " Stampila va fi eliminata si din institutiile publice " pe Ziare.com