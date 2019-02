Statul paralel al subdezvoltarii: 3 ani de scadere a sectorului constructii, in paralel cu cresterea economica

Romania este tara care poate sa consemneze o crestere robusta an de an pe baza de constructii aflate pe un trend general de scadere.Am ales ca baza de raportare pentru 2018 anul 2014, deoarece acesta a marcat iesirea din criza economica si reluarea trendului crescator al PIB.Dupa cum se poate observa, in contrast cu cresterea economica inregistrata pe total economie, sectorul constructiilor a mers relativ slab, pana a ajuns, in ultimii doi ani, sa aiba o influenta negativa asupra rezultatului economic.Ceea ce apare ca bizar pentru o tara aflata in proces de dezvoltare si de recuperare a decalajelor fata de Occident.Pentru a avea o imagine mai clara a importantei relative si a efectelor asupra rezultatului sectorial de ansamblu, ar fi important de vazut cum se prezinta ponderile utilizate la calcul in structura si pe obiective de constructii.Simplificat, situatia ar fi cam asa:conteaza cam 60% constructiile noi si 40% reparatiile la cele deja existente sau 40% cladiri (din care mai putin de o treime pentru locuit!) si 60% constructii ingineresti (vezi tabelul).2018 - mai jos, da! - decat 2014*Tabele: Curs de GuvernareAsadar, am asistat la scaderi in 2018 fata de 2014 pe aproape toata linia, cu valorile cele insemnate la cladirile nerezidentiale (a se citi, mai degraba, investitii greenfield), la reparatii capitale (adica repunerea in parametri de hale industriale etc.) si la constructii ingineresti (aici ar trebui citit ca s-a redus activitatea si asa anemica pe partea de infrastructura, cu accent pe autostrazi).Scaderi induse in mare parte de incapacitatea de a folosi fondurile europene puse la dispozitie (desigur, cu respectarea unor reguli ce le-au facut putin atractive pentru interesele particulare locale) si de alocarile bugetare dirijate tot mai mult pe sistem populist, cu taiere de la investitii pentru alocarea de beneficii sociale si salarii (pentru incadrarea, fie si la limita, in regulile de deficit).Citeste mai multe despre Statul paralel al subdezvoltarii: Trei ani de scadere a sectorului constructii, in paralel cu cresterea economica. Diferente fata de suratele din Est pe site-ul Curs de Guvernare. ...citeste mai departe despre " Statul paralel al subdezvoltarii: 3 ani de scadere a sectorului constructii, in paralel cu cresterea economica " pe Ziare.com