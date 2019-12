"Avand in vedere ca si anul acesta s-au intrunit conditiile necesare obtinerii acestui vin special, pentru recoltarea celor 10 hectare de Traminer roz, pastrate pentru a fi culese dupa noptile geroase de la inceputul iernii, au fost mobilizati 420 de oameni. (...).Este extrem de important ca intregul proces de recoltare sa se desfasoare cat se poate de rapid, intrucat una dintre cele mai importante conditii este ca strugurii sa ajunga inghetati la presa, fiind zdrobiti cat timp sunt inca inghetati, lasand un must siropos, extrem de concentrat si de dulce", se arata intr-un comunicat postat, joi seara, pe site-ul producatorului de vin din Alba, considerat unul din cei mai mari din tara.Vinul de acest tip este unul competitiv pe piata internationala, cel produs din recolta lui 2018 fiind distins cu medalie de aur la o competitie organizata la Londra, unde a obtinut 96 de puncte."Eiswein Jidvei este un sortiment de vin desert care se obtine din struguri lasati sa inghete pe vita, fiind culesi iarna, doar in anii in care se intrunesc toate conditiile necesare recoltarii optime a acestora.In primul rand, strugurii trebuie sa fie sanatosi, neatinsi de niciun fel de boala sau de putregaiul nobil - modul de producere a vinurilor desert din struguri culesi tarziu la innobilarea boabelor atinsi de putregaiul cenusiu (Botrytis) este diferit.Temperatura este cea care impune cea de-a doua conditie deopotriva importanta. Strugurii pot fi culesi doar dupa doua sau trei zile consecutive de inghet, cu temperaturi situate intre -7 si -12 grade Celsius, temperaturi care trebuie sa se mentina intre aceleasi limite si in momentul recoltarii", explica, in comunicat, producatorul.O astfel de sticla de vin costa 100 de lei. ...citeste mai departe despre " Struguri culesi pe ger, pentru vinul de gheata care costa 100 de lei sticla " pe Ziare.com