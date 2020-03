Studiu Epson: 9 din 10 romani sunt influentati de eticheta unui produs in procesul de cumparare

informatiile afisate pe eticheta (70.79%);

Pentru a putea evidentia obiceiurile de cumparare ale romanilor si factorii care influenteaza decizia, Epson a realizat un studiu care a demonstrat ca 93,2% dintre respondenti considera ca eticheta unui produs este importanta si influenteaza decizia de cumparare, iar informatiile care la prima vedere conving consumatorul sa cumpere sunt:Potrivit rezultatelor studiului, realizat in perioada 06.03.2020 - 13.03.2020, peste jumatate dintre romani (56.69%) fac cumparaturi in supermarket/hypermarket de mai multe ori pe saptamana, in timp ce 31.78% o singura data pe saptamana, iar 11.52% de cateva ori pe luna.Mai mult, peste jumatate dintre respondenti (50.75%) incearca produse noi cel putin o data pe luna, in timp ce 31.5% incearca o data la cateva luni, iar 17.75% cel putin o data pe saptamana.Acestia sunt convinsi in proportie de 70.79% de informatiile de pe eticheta, de pret (59.48%), de numele brandului (38.44%) si de eticheta in sine (33.21%).De asemenea, 50.68% dintre respondenti citesc mereu etichetele produselor pe care le cumpara, in timp ce 43.09% citesc doar cateodata, iar 5.65% foarte rar.Cand vine vorba de calitatea produselor, 87.54% dintre romani sunt dispusi sa plateasca mai mult pentru un produs de calitate superioara, iar 59.06% considera ca modul in care arata ambalajul este direct proportional cu calitatea produsului.Peste jumatate (51.18%) au avut cel putin un moment in care au decis sa nu cumpere un produs pentru ca nu le placea eticheta.Nu in ultimul rand, 88.98% prefera ca produsele pe care le cumpara sa provina de la producatori romani, iar 50.97% achizitioneaza deseori de la producatori locali.Studiul a fost realizat pe un estantion de 1397 de respondenti din mediul urban, cu varste de peste 18 ani.Epson vine in intampinarea producatorilor cu o gama de imprimante pentru printarea de etichete care sa ofere produsului aspectul pe care acestia si-l doresc.Indiferent daca este vorba de productie sau de retail, de industria farmaceutica sau de micii producatori de mancare, exista un echipament ColorWorks pentru toate nevoile, care poate face o diferenta reala in felul in care arata un produs.In plus, companiile pot avea control absolut asupra productiei de etichete, imprimand doar volumul necesar, eliminand astfel costurile inutile, pierderile si excesul unei comenzi de etichete off-set.Toate detaliile despre produsele din aceasta gama pot fi accesate pe site-ul Epson, aici Despre EpsonEpson este un lider global in tehnologie, dedicat conectarii oamenilor, lucrurilor si informatiilor, prin intermediul tehnologiilor sale originale eficiente, compacte si precise.Avand o gama de produse care cuprinde de la imprimante cu jet de cerneala si sisteme de imprimare digitala pana la proiectoare 3LCD, ceasuri si roboti industriali, compania se concentreaza asupra stimularii inovatiilor si depasirii asteptarilor clientilor in ceea ce priveste imprimantele cu jet de cerneala, comunicarea vizuala, echipamentele portabile si robotica.Condus de Seiko Epson Corporation din Japonia, Grupul Epson are peste 81.000 de angajati in 85 de companii din intreaga lume si se mandreste cu contributiile aduse comunitatilor in care isi desfasoara activitatea si cu eforturile permanente de a reduce impactul asupra mediului.