Studiu EY: Amenzi de peste 11 miliarde de dolari nu reusesc sa descurajeze coruptia de la nivel global

38% dintre executivii de la nivel global considera ca mita si coruptia au ramas prezente in mediul de afaceri, desi autoritatile de reglementare si agentiile de aplicare a legii au impus penalitati de peste 11 miliarde de dolari din 2012 pana in prezent.Diferenta dintre nivelurile de perceptie ale coruptiei dintre tari ramane semnificativa, 20% dintre respondentii de pe pietele dezvoltate indica faptul ca mita si coruptia se produc pe scara larga in afaceri, comparativ cu mai mult de jumatate (52%) dintre cei de pe pietele emergente.Conform rezultatelor sondajului, Romania este in prezent plasata sub media globala, cu 34%. Trebuie remarcat faptul ca perceptia a scazut de la 36% cat inregistra in sondajul de anul trecut, dar rezultatul este inca departe de media scorului tarilor dezvoltate, de 20%."Sondajul care a captat raspunsul participantilor romani de-a lungul ultimilor 6 ani arata imbunatatiri vizibile ale perceptiei privind coruptia in tara. Romania este un studiu de caz important pentru UE cu privire la modul in care masurile institutionale abordeaza coruptia ", subliniaza liderul Serviciului de Investigare a Fraudelor si al Disputelor (FIDS) din EY Romania, Kenan Burcin Atakan.Regiunile in care se considera ca riscurile de coruptie sunt ridicate, cu valori mai mari decat media globala, sunt Europa Centrala si de Est (47%), Orientul Mijlociu (62%) si America Latina (74%), in ciuda imbunatatirii legislatiei anticoruptie si a intensificarii actiunilor de combatere a acesteia in anumite tari.Integritatea se afla pe ordinea de zi a echipelor de conducere, iar 97% dintre respondenti recunosc importanta integritatii organizatiei lor. Cu toate acestea, se observa o discordanta intre intentiile organizatiilor si comportamentul real. 13% dintre respondenti spun ca ar fi dispusi sa ofere bani pentru a castiga sau a pastra o afacere. Acest procent se ridica la 20% in randul celor care au sub 35 de ani (1 din 5 respondenti, comparativ cu unul din opt respondenti cu varsta peste 35 de ani).In acest context, organizatiile trebuie, pe de o parte, sa clarifice la nivel intern faptul ca a actiona corect intra in responsabilitatea fiecarui angajat, iar a implementa un program de responsabilizare, de sus in jos pe linie ierarhica, in care sa implice angajatii - intra in responsabilitatea managementului.22% dintre respondenti considera ca a avea o conduita etica tine de fiecare individ, in timp ce 41% spun ca intra in responsabilitatea conducerii companiei.In privinta gestionarii abaterilor, 78% dintre respondenti au declarat ca organizatiile lor sanctioneaza aceste practici, insa, doar 57% au auzit de cazuri in care anumiti angajati au fost penalizati.Un management eficient al implementarii unor standarde etice trebuie sa-i includa insa si pe terti - cei care actioneaza in numele organizatiei, potrivit raportului. In prezent, analizarea afacerii unei terte parti nu pare sa reprezinte o prioritate, doar 59% dintre respondenti spun ca au o abordare bazata pe identificarea riscurilor si pe un proces de verificare a integritatii in randul tertilor.Noul Regulament al UE privind protectia generala a datelor (GDPR) are deja si va continua sa aiba un impact semnificativ asupra oricarei organizatii care colecteaza, proceseaza, foloseste si stocheaza datele cu caracter personal ale cetatenilor UE, ca parte a activitatii lor zilnice.Ca atare, companiile ar trebui nu doar sa fie constiente de dispozitiile GDPR, ci sa le inteleaga profund, impreuna cu noile drepturi pe care le va avea persoana vizata, urmand un model si o strategie holistica, concentrandu-se asupra urmatoarelor domenii: conformitatea legislativa, mediul juridic domestic si international, precum si securitatea IT.La intrebarea in ce masura companiile lor cunosc prevederile GDPR, 38% dintre respondentii romani au raspuns pozitiv. Acest nivel de constientizare se apropie de media globala de 40%, dar este mai scazut decat media tarilor dezvoltate si a celor din Europa Centrala si de Est, de 54%, respectiv 42%."Afacerile romanesti nu sunt inca pregatite sa se conformeze cu prevederile GDPR. In timp ce institutiile financiare si companiile mari au luat masuri pentru a se conforma noii legislatii, intreprinderile locale ar trebui sa isi reconsidere punctul de vedere incepand de astazi, cu mai putin de o luna inainte de punerea in aplicare", sustine Kenan Burcin Atakan, liderul FIDS Romania.Ca urmare a digitalizarii pietei si a dezvoltarii tehnologice extrem de rapide, companiile continua sa se confrunte cu un numar tot mai mare de atacuri cibernetice, initiate fie de atacatori individuali, fie de retele de crima organizata si de grupari teroriste. Atunci cand se produc brese de securitate, acestea pot avea un puternic impact asupra operatiunilor, ceea ce ar putea duce la pierderi operationale mari si la generarea unor riscuri semnificative din perspectiva conformitatii cu prevederile GDPR.Participantii la sondaj sunt de parere ca atacurile cibernetice reprezinta al doilea cel mai mare risc pentru afaceri dupa mediul macroeconomic, cu 38% raspunsuri pozitive.Kenan Burcin Atakan, liderul FIDS Romania evidentiaza faptul ca "digitalizarea pietei, combinata cu investitiile scazute in securitatea informatica, pot expune companiile la pierderi semnificative rezultate din activitati frauduloase".